Национально-культурная автономия татар представила проект «Мы- ветви одного дерева»

Фестиваль национальных культур «Мы-ветви одного дерева» состоялся в минувшие выходные в деревне Именево Бикшикского поселения Батыревского района. Инициатором ежегодного праздника дружбы и единения представителей разных народов, проживающих в Чувашии, стала автор проекта, талантливый представитель национально-культурного объединения, руководитель Бикшикского народного театра Дания Салахова. Ежегодный фестиваль «Мы-ветви одного дерева» вошёл в десятку победителей на федеральном уровне и стал первым в республиканском конкурсе проектов общественных объединений, которые способствуют развитию, укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов Чувашской Республики.

В этом году исполнители из населенных пунктов Малое Батырево, Именево, Яншихово, Тигашево, Полевые Бикшики представили национальную хореографическую, вокальную культуру, декоративно-прикладное творчество, кулинарию, как часть культуры народа.

Председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар» Чувашской Республики Хайдяр Сафиуллин отметил, что «сегодня многообразие культурных традиций многочисленных народов нашей страны и нашей республики требует к себе особого уважения, понимания. Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики всегда открыта для контактов с представителями других культур, обмена лучшими достижениями».

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