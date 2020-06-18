Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан выиграла грант на методическое обеспечение уроков родного татарского языка

По итогам конкурса на предоставление грантов Главы Республики Башкортостан в форме субсидий, направленных на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан в 2020 г. региональная общественная организация «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» выиграла грант на реализацию проекта «Методическое обеспечение уроков родного татарского языка в общеобразовательных организациях с русским языком обучения в Республики Башкортостан» в сумме 982 100 рублей.

По итогам реализации проекта будет выработан единый подход в составлении учебных пособий по изучению татарского языка в Республике Башкортостан. Проект повысит уровень педагогической и методической подготовленности учителей-практиков, повысит личную педагогическую, исследовательскую мотивацию, даст возможность ученым реализовать свои научные идеи, новые проекты и инициативы.

Проект имеет существенную социально-общественную и научно-педагогическую значимость для республики, так как направлен составление новых учебных пособий по родному татарскому языку для общеобразовательных организаций с русским языком обучения, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей Республики Башкортостан.

Одним из важных социальных эффектов будет формирование гражданской идентичности у обучающихся как предпосылки укрепления социальной и духовной основ общества, повышения уровня знаний родного языка, что будет способствовать сохранению родного татарского языка в Республике Башкортостан.

Национально-культурная автономия татар РБ