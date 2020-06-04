Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан отчитается о своей деятельности

5 июня, в 17 часов состоится отчетное заседание Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан. Мероприятие пройдет в режиме онлайн на площадке регионального исполкома «Единой России».

О деятельности Национально-культурной автономии татар РБ в 1 полугодии 2020 года и задачах на 2 полугодие расскажет председатель Совета данной организации Римма Утяшева. О грантовой поддержке общественных организаций доложит ее заместитель Альбина Халиуллина. Про подписку на газеты проинформирует главный редактор газеты «Кызыл тан» Фаил Фатхтдинов. Вопрос о поправках в Конституцию Российской Федерации раскроет старший научный сотрудник Института этнологических исследований уфимского научного центра РАН, кандидат социологических наук Ильдар Габдрафиков.

Присоединиться к просмотру заседания может любой желающий.