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Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан отчитается о своей деятельности

Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан отчитается о своей деятельности

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 04.06.2020 0 10

5 июня, в 17 часов состоится отчетное заседание Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан. Мероприятие пройдет в режиме онлайн на площадке регионального исполкома «Единой России».

О деятельности Национально-культурной автономии татар РБ в 1 полугодии 2020 года и задачах на 2 полугодие расскажет председатель Совета данной организации Римма Утяшева. О грантовой поддержке общественных организаций доложит ее заместитель Альбина Халиуллина. Про подписку на газеты проинформирует главный редактор газеты «Кызыл тан» Фаил Фатхтдинов. Вопрос о поправках в Конституцию Российской Федерации раскроет старший научный сотрудник Института этнологических исследований уфимского научного центра РАН, кандидат социологических наук Ильдар Габдрафиков.

Присоединиться к просмотру заседания может любой желающий.

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