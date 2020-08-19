«Национальные республики появились как разумный компромисс и баланс интересов заинтересованных сторон»

Общественный деятель вспоминает, в каких муках поиска вариантов образовалась ТАССР 100 лет назад.

— Есть такое мнение, будто национальные республики в Советском Союзе были созданы большевиками «с бодуна», просто так, взяли и нарисовали границы республик на картах. В общем, якобы необдуманное решение по созданию национальных республик позже привело к развалу Советского Союза. Действительно ли так?

— Мифы и пропагандистские штампы живучи. Факты и правдивая история свидетельствуют, что республики в многонациональной Советской России буквально выстраданы. Они были созданы с учетом интересов миллионов людей, вдохновленных преобразованиями самодержавной монархии в демократическую и справедливую для всех народов страну.

Особенно сложна история создания ТАССР. Это произошло лишь через 2,5 года после большевистской революции. Существует такая легенда, как будто Ленин и Сталин пригласили татар к себе и сказали им, что они вот Декрет подписывают, что вот, мол, пусть берут и республику и будут там жить. Есть знаменитая картина Лотфуллы Фаттахова и Хариса Якубова, наших прекрасных художников. Эту картину стоит посмотреть.

Красивая легенда о том, что большевики подарили ТАССР, придумана, чтобы умилить татар, идеализировать партию, Ленина, Сталина. То есть показать, какие были добрые эти правители. Что они татарам и республику дали, и письменность. Ведь есть и такая легенда, что якобы татары были абсолютно безграмотным народом, который пропустили через «ликбез». На самом деле все было сложнее и драматичнее.

— И кто же знает реальную действительность, как все произошло?

— Страницы истории доступны каждому, кто откроет сборники архивных документов, труды Индуса Тагирова, Альтера Литвина, Рази Валеева, Айдара Хабутдинова и других историков новейшей истории. А также специалистов по более ранним периодам истории.

Надо вспомнить людей, которые за правду положили голову. За что расстреляли Михаила Худякова, автора «Очерков истории Казанского ханства»? Правдивая книга Худякова — это же не экстремистская литература. Как прожил жизнь Гумилев? Почему казнили историка Покровского?

При развале Российской империи между Лениным и Сталиным шла дискуссия об автономизации, по существу о правах крупных стран и народов. Сталин хотел, чтобы в России как области были и кавказские республики, и среднеазиатские, и Украина, и Белоруссия. Ленин считал, что народам нужно дать больше воли.

— Потому что он был таким добрым?

— Нет, скорее это политический расчет. Как же большевики, их малоизвестная, небольшая партия смогла сплотить массы? Они выдвинули гениальные лозунги, которые захватили умы и сердца, изменили ход истории. Рабочим — заводы! Крестьянам — землю! Народам — свободу! Право на самоопределение, что вовсе не равнозначно отделению.

Для России свобода колонизированных народов была очень актуальна. Крупные мыслители с подачи французского писателя и путешественника Астольфа де Кюстина называли Российскую империю «тюрьмой народов», хотя сейчас некоторые уважаемые политики не соглашаются с термином.

Поэтому в начале XX века была актуальной идея самоопределения народов, в рамках общего государства, по существу культурного. А федеративное государство с национальными островами и самобытной культурой тюрьмой не назовешь.

— А именно культурное самоопределение имелось в виду у Ленина?

— Конечно! Ленин и не сомневался, он знал, что никто никуда из народов не убежит. Посмотрите на теснейшие связи между народами, которые сохранились в годы индустриализации, Великой Отечественной войны, вплоть до роспуска Союза в пылу борьбы за власть между отдельными лидерами на самом верху. Народы не хотели разбегаться.

Здравомыслящие политики понимают, что народам нужны гарантии уважения и сохранения их религии, языков и культур. И только так можно было приобщить массы к делу построения государства.

— Вынужденная мера — федеративное устройство страны — оказалась спасительной и живучей?

— Да. Сколько бы ни ругали эти 70 лет советской власти, народы Советского Союза, присоединённые тюрки Средней Азии, Кавказ или Закавказье разве были против жизни в СССР? Все эти народы воевали и защищали свою страну, они брали Берлин. Казах Рахимжан Кошкарбаев с Григорием Булатовым, татарин Гази Загитов вместе с другими воинами первыми водрузили флаг над Рейхстагом.

— А как родилась идея создания национальных республик России?

— Точно так же. На основе обещанного права на самоопределение народов. Вспомним первую русскую революцию 1905 года. Татары проводят Съезд мусульман России на борту теплохода «Густав Струве» под Нижним Новгородом. Идея равноправия народов и религиозных свобод все больше охватывала сознание масс.

Февраль 1917 года, царь Николай II отрёкся от престола, империя разваливается, ей на замену идет республика. Народ был счастлив свержением монархии, рождением республики. Был свергнут именно тот царь, при котором расстреляли своих граждан, пришедших к его дворцу без оружия, с иконами, за милостью.

И в конце февраля сразу появились проблемы. Какой будет страна? В Казани и в других важных регионах поддержали временное правительство. Во дворце генерал-губернатора Сандецкого теперь располагается музей изобразительных искусств. В начале марта 1917 года, сразу после отречения царя в Петербурге, генерал-губернатор Сандецкий был свергнут. Власть тогда еще захватили не большевики, а Казанский совет и другие демократические силы. И через три дня после февральской революции в Казани признали временное правительство.

Татарская общественность России принимала самое активное участие в революционных событиях. С февраля до октябрьской революции татары проводили свои съезды, инициировали создание новых структур. Были созданы социалистические, мусульманские комитеты, Советы военных, рабочих и другие.

— А зачем их надо было создавать?

— Самоопределялись. Все ставили вопрос: «А как теперь жить?». Все отвечали: «Мы будем жить в свободной России».

В апреле в Казани провели Всероссийский съезд татарских женщин, Съезд учителей. Летом состоялся Съезд военных Харби Шура, который управлял мусульманскими войсками. Башкиры создали свою армию, а татары-мусульмане — свою.

Было принято решение провести Съезд мусульман России. Сначала он состоялся в Москве при участии 900 делегатов, в том числе 120 женщин. В течение 10 дней обсуждали вопросы о мире, государственном устройстве, о земле, о культуре и национальном образовании, о правах женщин, спорили — создавать будем территориальную автономию или национально-культурную автономию татар. Очень жесткая была схватка.

— В чем разница была между этими подходами?

— В первом случае хотели, чтобы был национальный регион, то есть республика в государстве. Другой вариант — культурная автономия независимо от места проживания, действующая по всей территории страны. Это предусматривает создание фонда для содержания культурных и образовательных проектов. Все татары и мусульмане страны отдельно платят взнос в одно место. И татарское правительство оттуда даёт деньги на культурно-образовательные проекты. Хорошая мечта, но она фактически не реализуема.

Один татарин живет в Киеве, другой в Казани, третий в Сибири. Представьте, что мы общую казну собираем и далее каждый в своём регионе живет как в культурной автономии. Но такой красивый механизм был нереален. Непросто собирать деньги на национальные нужды параллельно со сбором налогов на территориальную власть.

Летом 1917 года почти каждый день — Съезд военный Харби Шура, Съезд мусульман и религиозных деятелей Дини Шура и Съезд Милли Шура.

22 июля 1917 года все три съезда провели в нынешнем здании Казанской ратуши. Было решено, что татары образуют Национально-культурную автономию татар внутренней России и Сибири.

— То есть территориальной автономии тогда не было?

— Нет, не было. Но главное — татары России создали свой парламент — Милли Меджлис. И этот парламент стал работать 21 ноября в Уфе, где-то до середины января полтора-два месяца работал. Его руководителем был Садри Максуди. Этот общероссийский татарский (мусульманский) парламент и вынес решение создать штат Идель-Урал в составе Советской России.

Вместо империи создаётся российская демократическая или советская республика. А внутри нее — штат Идель-Урал. Государственное образование на границах сегодняшнего Приволжского федерального округа — это как регионы, где живут 80% всех татар страны. Проект штата Идель-Урал был эффектным, вызвал, наверное, изумление у большевиков.

К тому времени в декабре 1917 года башкиры в Оренбурге уже создали свою республику усилиями Ахмет-Заки Валиди. Она располагалась в башкирских районах Южного Урала, столица — деревня Темясово. В том же Оренбурге образовалось государство казахов, которое тогда называлось Киргизской республикой. Потом его столица обосновалась в Кызыл-Орде.

У Ахмет-Заки Валиди была и своя башкирская армия, которая воевала на стороне Дутова против большевиков, финансировалась Колчаком — верховным правителем России, со ставкой в Омске. Лихие были времена! В феврале 1919 года Валиди, не получив финансирование от Колчака, решил признать большевиков. Чтобы склонить башкир и их армию на свою сторону, руководство Советской России пошло на создание Башкирской АССР по своему формату со столицей в Стерлитамаке, что произошло в марте 1919 года. Через три года, в 1922 году, к ней присоединили Уфимскую губернию, где жили 1,3 миллиона татарского населения.

Большевики маневрировали и понимали, что если они допустят образование штата Идель-Урал, то им трудно будет управлять.

— И как тогда всё-таки отказались от идеи штата Идель-Урал?

— Большевики, среди которых был Мирсаид Султан-Галеев и другие признанные татары, решили при помощи привезенных из Петербурга матросов арестовать создателей штата Идель-Урал накануне его объявления 1 марта. Часть организаторов проекта Идель-Урал переехали в сторону Кировского района Казани и продолжили свою деятельность, заявив об образовании Забулачной республики.

Чтобы разрулить ситуацию, большевики взамен штату предложили создать Татаро-Башкирскую республику. Был опубликован документ о создании этой республики. И татары России с марта по декабрь 1918 года жили с мечтой о своей обширной республике.

В итоге большевики сами решили отказаться от своего проекта Татаро-Башкирской республики. По их мнению, опять получилась слишком большая территория. Политбюро решило перестать агитировать за создание Татаро-Башкирской республики. И это после девяти месяцев активной подготовительной работы! Тогда татары-социалисты уже стали пробивать создание Татарской республики. В феврале-марте пробивали эту идею. Ленин согласился с проектом Татарской республики. Итак, спустя 2,5 года после принятия решения татарского парламента об автономии и штата, наконец появились контуры Татарской республики, в ее территорию не входили все татарские районы Поволжья и Урала.

АТССР (сначала так называлась татарская автономия) была создана как ответ на чаяния миллионов татар. Она была нужна народу и оправдала надежды на культурно-национальное развитие в условиях новой России. С изменением политических систем не изменилась потребность в методическом и духовном центре народа. Татарская республика создавалась через огромные трудности и противоречия, вопреки сопротивлению консервативных сил и нигилистов.

Сохранение этнической самобытности никогда не было легким делом. Но это объективный процесс, идущий в рамках демократии и федерализма. Современным политикам стоит заглядывать в исторические документы для понимания, что национальные республики появились из насущной необходимости как разумный компромисс и баланс интересов заинтересованных сторон.

Ильнур Ярхамов

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