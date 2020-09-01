Национальный музей Республики Татарстан торжественно открыл свои двери для жителей и гостей Казани

30 августа Национальный музей Республики Татарстан торжественно открыл свои двери для жителей и гостей Казани с презентацией новой экспозиции «История Татарстана с древнейших времен до наших дней», созданной к 100-летию образования Татарской АССР.

В этом году Национальный музей Республики Татарстан отмечает свой 125-летний юбилей. Впервые музей начал принимать посетителей в 1895 году как Казанский городской научно-промышленный музей и за прошедшие десятилетия превратился в главный музей республики и крупнейший региональный музей России.

Презентация новой экспозиции – это историческое событие, в котором приняли участие Министр культуры РТ Ирада Аюпова; заместитель Министра культуры РТ Дамир Натфуллин; депутат Государственного совета РТ шестого созыва, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов; чрезвычайный посланник и полномочный Министр посольства Японии в РФ господин Айки Тосихоро; председатель общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева; директор музеев Казанского Федерального Университета Светлана Фролова; главный редактор газеты «Казанские Ведомости» Венера Якупова; дочь поэта-героя Мусы Джалиля Чулпан Мусеевна и дочь поэта Фатиха Карима Лейла Фатыховна.

Гостям была представлена праздничная программа с театрализованной экскурсией по новой экспозиции и концертом татарского фольклорного ансамбля «Җомга көн» Казанского государственного института культуры (руководители Еникеева Алсу Рашидовна и Латыйпова Венера Минехатовна). В презентации экспозиции приняли участие заместитель декана музыкального факультета КазГИК Галиуллин Альфис Радикович, клубы военно-исторической реконструкции «Витязь», «Цитадель» «Арсенал» и «Легион».

В этот знаменательный день впервые в истории музея начал работать интерактивный музейно-образовательный центр «Ремесленный посад», в котором можно обучиться основам гончарного, кожевенного и ювелирного дела, ткачества, вышивки, набойки по ткани и многому другому. Мастерские погружают в эпоху расцвета ремесел, сохраняя преемственность национальных традиций.

Экспозицию посетило 1 500 человек.

tatmuseum.ru