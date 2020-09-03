Национальный татарский праздник «От Сабантуя до Сомбеля» отметят в Ульяновской области в онлайн-формате

«Истоки празднования татарского праздника «Сабантуй» уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом, название торжества переводится как «Свадьба плуга». Ежегодно событие объединяет огромное число людей разных религиозных убеждений. С каждым годом программа мероприятия становится интереснее и разнообразнее, но всегда незыблемо соблюдаются его традиции. Примером является народная борьба на поясах «Куреш», которую зрители в текущем году увидят в онлайн-формате», — отметила Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

Откроется «Сабантуй» программой, посвященной Году памяти и славы в России. В ней примут участие творческие коллективы Буинского района Республики Татарстан и Центра татарской культуры Ульяновской области.

Зрителям будет представлен старинный обряд «Сбор подарков «Дары Сабантуя», в ходе которого проходила церемония дарения вышитых узором полотенец. Ансамбли песни и танца Центра татарской культуры «Идель» и «Урама» расскажут о зарождении национальной вышивки и истории развития татарского костюма. Участников программы ждут кулинарные мастер-классы по изготовлению традиционных национальных блюд, а также фотовыставка «Новый урожай – 2020». Завершит празднование концертная программа с участием коллективов Центра татарской культуры, муниципальных образований Ульяновской области и Буинского района Республики Татарстан.

Напомним, Ульяновская область при поддержке Губернатора Сергея Морозова приняла три федеральных праздника «Сабантуй», один из которых состоялся в 2016 году в Старокулаткинском районе. Планируется, что следующий всероссийский «Сабантуй» регион примет в 2022 году.

ulgov.ru