Нацмузей РТ получил спецприз конкурса «Серебряные крылья»

Национальный музей РТ принял участие в IV Всероссийском конкурсе методического мастерства «Серебряные крылья» и получил специальный приз за сценарий мероприятия «День Моабитских тетрадей».

Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 114-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля.

Награждение победителей конкурса «Серебряные крылья-2020» состоялось в Москве.

Организатор конкурса – Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Минобороны РФ. Конкурс проводится в целях реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».

Работы оценивались членами жюри, в состав которого вошли представители Департамента культуры Минобороны РФ, руководители Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия», ведущие методисты Центрального Дома Российской Армии им. М. Фрунзе, а возглавил работу жюри замглавнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

tatar-inform.ru