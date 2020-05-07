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Научная конференция ДУМ РФ к 75-летию Победы пройдет онлайн

Научная конференция ДУМ РФ к 75-летию Победы пройдет онлайн

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 07.05.2020 0 1

8 мая в 14.00 состоится научно-просветительская онлайн-конференция с международным участием «Единение народов и религиозных общин во имя защиты Отечества и его свободы». Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К ее участникам обратится председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Ожидается выступления духовенства, ученых и политических деятелей.

Организатором конференции выступает Духовное управление мусульман Российской Федерации.

Цель конференции — актуализация религиозной интерпретации чувств гражданственности, патриотизма, долга перед Отечеством; ознакомления широкой общественности с новейшими исследованиями в области участия верующих в целом и советских мусульман, в частности, в защите Родины; передачи молодому поколению граждан государств СНГ памяти о событиях 1941–1945 гг.

В онлайн конференции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, духовенство религиозных объединений традиционных и мировых религиозных традиций, представители органов законодательной и исполнительной власти, научное сообщество, лидеры поисковых движений и патриотических организаций, студенты из стран СНГ.

dumrf.ru

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