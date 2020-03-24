Навруз по-забайкальски

23 марта в столице Забайкальского края в г.Чите дружно отпраздновали древний многонациональный праздник Навруз.

С связи с определёнными ограничениями согласно постановлению Губернатора Забайкалья (во всем регионе до особого распоряжения запрещено проведение деловых, культурных, спортивных и иных мероприятий, численность участников которых превышает 50 человек) нам не удалось, как в прошлом году, широко праздновать Навруз на всенародной площади.

В целях сохранения и продолжения вековых национальных традиций под руководством председателя Ассамблеи народов Забайкальского края собрались руководители национальных общин и диаспор на Навруз байрам. Место проведения Навруз байрама заранее было подготовлено с соблюдением всех мер по недопущению распространения ОРВИ: проведено дезинфекционные мероприятия, обеспечивалось обеззараживание воздуха в течение всего праздника, перед входом в помещение соблюдалась обязательная помывка и обработка рук специальным раствором.

Собравшихся гостей поздравили Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава г.Читы Евгений Ярилов. Они пожелали всем здоровья, благополучия и достатка в семьях, добра, дружбы и мира среди народов, проживающих в Забайкальском крае.

Друг друга поздравили азербайджанцы, татары, узбеки, киргизы, буряты, русские, российские немцы и представители других народов. Праздник завершился общим фотографированием на память!

Дамир Набиуллин