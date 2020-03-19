Навруз по-забайкальски

Навруз байрам официально отмечается в Азербайджане, Албании, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Иране, Казахстане, и, Китае (СУАР и др. районы), Пакистане, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане и др. В Российской Федерации Навруз байрам проходит в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и других регионах.

В этом году межнациональный Навруз байрам пройдет в столице Забайкальского края г.Чита 22 марта, в воскресенье. Всех жителей города и гостей столицы приглашаем на праздник, который состоится на площади Ленина.

Согласно плану, Навруз байрама на площади Ленина будут размещены: майдан для национальной борьбы «көрәш», кухни для приготовления наиональных блюд, игровые площадки для детей.

Навруз байрам начнётся с показательных выступлений борцов на майдане в 11 часов. В 12 часов поздравление с началом Нового года – «Навруза по-забайкальски» официальными лицами Администрации Губернатора Забайкальского края и г.Читы, а также руководителями национальных диаспор и общин. Программа Навруз байрама включает в себя красивые, весёлые национальные песни и танцы азербайджанского, узбекского, киргизского, татарского, бурятского и других народов, проживающих в Забайкальском крае.

Навруз байрам является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В старину до прихода Навруза люди приводили свои дома и хозяйство в порядок, в честь праздника сажали деревья, цветы. Считалось, что если Навруз входит в чистый дом к хорошему хозяину, то болезни, неудачи, невзгоды обходят его стороной.

С приходом праздника Навруз все одеваются в праздничные одежды, ходят друг к другу в гости и обмениваются поздравлениями и пожеланиями благополучия в наступающем году.

Разнообразные песни и танцы, представляющие национальные традиции и ритуалы, привлекают людей и учат их уважать свою культуру, культуру других народов и любить родную землю, стремятся к сохранению мира и взаимопонимания между различными национальностями, проживающими в Забайкальском крае.

Тагир Аглямов