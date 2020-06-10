Назначен ио директора Института истории

Представлен исполняющий обязанности директора Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан. Приказом министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова на эту должность назначен Радик Салихов.

Коллективу института исполняющего обязанности директора представил первый замминистра образования Ильсур Хадиуллин. Теперь институт возглавит Радик Салихов, который ранее был заместителем директора данного вуза. Об этом сообщает пресс-служба института.

Радик Римович — доктор исторических наук, академик АН РТ, заслуженный деятель науки Республики Татарстан. В Институте истории он работает с 1997 года. В 2007–2011 гг. Салихов руководил отделом новой и новейшей истории, в 2011 г. был назначен заместителем директора института по научной работе. Четыре года назад Радик Римович был избран в действительные члены Академии наук.

В последние недели в Сети бурно обсуждалась информация о возможном слиянии Института истории им. Ш.Марджани и Института археологии им. А.Халикова. Активные представители научных кругов составили петицию за сохранение академической свободы и сохранение института в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова. За две недели петицию поддержали около 2000 человек.

magarif-uku.ru