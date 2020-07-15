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Назначено первое заседание комиссии по татарскому языку

Назначено первое заседание комиссии по татарскому языку

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Общество, Главные новости, 15.07.2020 0 7

В Государственном Совете РТ пройдет заседание Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка. 

Первое заседание Комиссии будет посвящено рассмотрению организационных вопросов. В рамках Комиссии планируется создать 4 рабочих группы, которые будут охватывать разные сферы.
Основное направление первой рабочей группы – совершенствование организации работы образовательных учреждений, учебных программ, обновление учебников и пособий, взаимодействие с федеральными структурами.

Вторая рабочая группа будет рассматривать вопросы совершенствования работы средств массовой информации, учреждений культуры, сотрудничество с творческими объединениями и организациями, а также работа в социальных сетях.

Третья рабочая группа будет работать над расширением возможностей использования татарского языка в сфере среднего и высшего профессионального образования, науки, подготовкой национальных кадров.
Четвертая рабочая группа займется налаживанием эффективного взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти.

К работе Комиссии регулярно будет привлекаться широкий круг экспертов, общественных деятелей, представителей общественных организаций.

magarif-uku.ru

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