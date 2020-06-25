Не чак-чаком и эчпочмаком едины: подборка из 40 телеграм-каналов на разные татарские темы

На прошлой неделе появилась долгожданная новость о снятии блокировки с мессенджера Telegram в России. Ural.tatar подготовил большую подборку популярных каналов с татарским контентом. Этим материалом мы решили показать спектр различных интересов татар и какое из социальных медиа из массы существующих сегодня они не обходят стороной. Насколько это удалось – судить нашим читателям. В любом случае, мы уверены, что вы найдете для себя что-то интересное, а самое главное полезное из 40 лучших каналов по версии UT.

Развлечения

1. Кинодөнья — Тюркские фильмы

На канале выкладывают татарские, башкирские и другие тюркские фильмы с аннотацией.

Основан: январь 2020 | 745 подписчика

2. Че казылык

Здесь много юмора, злободневного контента: от ситуации с блокировкой телеграм до острот на тему запрета добровольного татарского в школах Татарстана.

Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 513

3. Кызык-мызык

Интересные факты, анекдоты и смешные ролики из ютуба — вот, что предлагает своим подписчикам канал. Это хорошая возможность, например, немного посмеяться над тем, как в одном видео сочетаются инновационные технологии, татарская деревня и посадка картофеля.

Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 474

4. Че гуглит татар кызы?

О контенте можно рассказать одним словом — жизненно. Трудно поверить, что хоть раз каждый татарстанец с интересом не вопрошал: «где купить пожизненный абонемент на өчпочмаки?» или «стоит ли шутить про суверенитет на первом свидании?». Шутки в канале с национальным колоритом — не все поймут, но многие посмеются.

Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 359

5. Татарча цитаталар

На данном ресурсе можно найти красивые цитаты и высказывания на татарском.

Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 346

Изучение татарского языка

6. Татарский для начинающих

Вряд ли требуется пояснять для кого и для чего создан канал с таким названием. Его авторы выкладывают слова и диалоги на базовом татарском языке.

Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 2239

7. Әйдә! Online — Изучаем татарский

Ежедневные обновления контента помогают не лениться и учить татарский в непрерывном режиме. Создатели канала хорошо поработали над визуальной составляющей — часто появляются эффектные картинки со словами и цитатами. Основан «Азатлык радиосы»

Основан: февраль 2018 | Подписчики: 1640

8. Учим татарский язык!

На канале много картинок, видеоуроков и грамматики по теме. Также авторы делятся пособиями, справочниками и учебниками, помогающими успешно осваивать татарский.

Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 1324

Гуманитарные каналы

9. Татарча аудио-әсәрләр

Телеграм-канал, собравший обширную коллекцию аудиокниг: от классических произведений татарских писателей до сказок для детей. Найти можно даже сочинения зарубежных классиков, которые переведены на язык Тукая. Контент озвучен голосами профессиональных артистов.

Основан: октябрь 2017 | 1324 подписчика

10. Әdәbiyatçı Bayğış

Выбор книг на канале не ограничивается только национальной литературой — здесь можно найти переводы нескольких рассказов детского фантаста Кира Булычева.

Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 347

11. Гыйлем



Здесь можно найти ссылки на самые разные статьи на татарском языке: о том, каков состав крови, как стать донором, новости о последних технических достижениях, вращении планет, советы людям, которые держат пост, факты из биографии известных ученых и даже трейлер фильма «Фантастические твари и места их обитания». Очень качественный контент и хорошее фирменное оформление.

Основан: январь 2018 | Подписчики: 312

12. Мәдәният. Мәгариф.Тарих.

Авторы заявляют следующее описание канала: «Учебные лекции, встречи с интересными людьми, глубокое изучение татарской культуры. Лекции на татарском и русском языках». Мы не увидели после изучения канала указанной четкой концепции, но тем не менее в паблике много интересной и действительно полезной информации на русском и татарском языках.

Основан: август 2018 | Подписчики: 200

13. Татарские книги

Электронные версии татарских книг на разных языках с аннотацией. Еще один гуманитарный проект авторов популярного канала «Кинодөнья».

Основан: февраль 2020 | Подписчики: 125

Информационно-аналитические каналы

14. Еду в Татарстан

«Татарский контент — это не только про Одноклассники и Вотсап» (орфография сохранена — прим. UT). Ресурс абстрагировался от политических интриг, переключив внимание на репосты, сплетни, комментарии к записям других каналов и местячковые скандалы, приправленные мемами.

Основан: июль 2019 | Подписчики: 11 601

15. Татары и Татарочки

Канал о новостях, интересных и важных событиях, происходящих в татарском мире. Пожалуй, самый известный татарский проект в соцсетях, насчитывающий суммарную аудиторию более 100 тысяч читателей.

Основан: июль 2017 | Подписчики: 1 641

16. Азатлык радиосы

Пусть вас не смущает количество подписчиков. Это канал крупнейшего независимого татарского СМИ, части международной некоммерческой медиакорпорации. Он освещает главные российские и мировые события на татарском языке.

Основан: сентябрь 2016 | Подписчики: 662

17. TUKAY Говорит

На канале можно найти интервью с интересными людьми Татарстана и не только.

Основан: октябрь 2018 | Подписчики: 392

18. Уральские татары | Ural.tatar

Канал нашего портала о татарах Урала, России и мира. Оперативно публикуем ссылки на свои статьи по значимых событиях общероссийского масштаба, а также новости из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.

Основан: январь 2020 | Подписчики: 171

Общество и политика

19. Шалтай-Бабай

Ресурс позиционирует себя как главный политический канал Татарстана и Поволжья.

Основан: апрель 2017 | Подписчики: 15295

20. БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ

«Книга жизни обычных и не очень людей, населяющих независимое, но вымышленное государство Тартария.» Один из самых первых и довольно популярных татарских каналов.

Основан: сентябрь 2017 | Подписчики: 4315

21. ТатПолит

Известный политолог и историк Руслан Айсин заявляет о своем канале: «Там, где у всех информация, у нас концепты и смыслы.», что действительно отражает его взгляд на татарские и общемировые события.

Основан: март 2018 | Подписчики: 2080

22. Аппаратная

Информационно-политический канал с инсайдами из органов государственной власти Татарстана.

Основан: апрель 2017 | Подписчики: 5235

23. Fikerdәşlek | Единомыслие

Авторы канала довольно рассудительно и не без юмора делятся мыслями по актуальной татарской и мусульманской повестке.

Основан: январь 2018 | Подписчики: 1223

24. НЕАЙСИН

«Приют казанских сирот. Достоверный кумыс и влажный өчпочмак.» – анонимный коллективный разум, анализирующий и повествующий о разных общественно-политических темах.

Основан: февраль 2018 | Подписчики: 1048

25. ПЕРЕПИСЬ ТАТАР-2020

Содержание канала полностью отражает его описание: «В 2020 году намечается Всероссийская перепись населения. Для татар перепись — это всегда большое испытание, поскольку каждый раз нас пытаются разделить на различные этнические группы.»

Основан: июль 2019 | Подписчики: 318

26. TATFORUM

Канал Всемирного форума татарской молодежи. Отражает деятельность общественной организации и взгляд на события татарского мира.

Основан: апрель 2016 | Подписчики: 261

27. Тәбрис&Рәдиф

Размышления над актуальной татарской повесткой экс-председателя Всемирного форума татарской молодежи Табриса Яруллина в дуэте с журналистом и музыкантом Радифом Кашаповым. Также канал транслирует совместный проект атворов – «Казан Кайный», в рамках которого публикуются видеоролики на актуальные темы, интервью с интересными и известными татарами.

Основан: декабрь 2017 | Подписчики: 239

28. БУБИ

Женский взгляд на политику

Основан: январь 2020 | Подписчики: 171

История и архитектура

29. Архитектурасы

Просветительский канал по истории и архитектуре Казани в в формате было-стало. Авторитетный информационный и аналитический ресурс, имеющий хороший вес в соответствующей повестке Татарстана.

Автор канала журналист Ян Гордеев – основатель сети так называемых каналов «АрхиВажно» с городами: Казань, Москва, Нижний Новгород, АрхиЕкат с аудиторией 755 подписчиков и с некоторым количеством памятников, имеющих татарскую историю – его ведет автор этого материала, а также недавно запущенная АрхиУфа, которая имеет массу татарского наследия.

Основан: апрель 2017 | Подписчики: 4776

30. Idel-Ural

Здесь последовательно публикуются исторические, этнологические и этнополитические заметки по Урало-Поволжью.

Основан: ноябрь 2019 | Подписчики: 635

31. 100 ел элек

«Сто лет назад» – татаро-язычный канал о истории. В нем публикуются старый фотографии, сканы книг и редких документов.

Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 526

32. Историясы

История любимой авторами Казани и Татарстана без политики. На канале публикуются фотографии, видеозаписи и городские истории.

Основан: октябрь 2019 | Подписчики: 478

33. Старинные татарские фотографии | Иске сүрәтләр

Цель авторов канала – показать действительную жизнь татар прошлых времён через старые фотокарточки.

Основан: апрель 2020 | Подписчики: 266

34. Milli_migmar

Платформа с информацией и для обмена идеями о национальной (татарской) архитектуре.

Основан: февраль 2020 | Подписчики: 189

Ислам

35. Kamilhazrat

Муфтий РТ Камиль хазрат на канале рассказывает о хадисах и их трактовках, тонкостях ислама, ведет отчет до священных для мусульман праздников, делится обложками книг, связанных с религией и видеороликами. Так, у заинтересованных пользователей есть возможность вместе с муфтием Татарстана увидеть крупнейшие события исламского мира.

Основан: февраль 2016 | Подписчики: 2 544

36. Daura.com

Образовательный канал о Единобожии, Сунне и других шариатских науках.

Основан: апрель 2017 | Подписчики: 1 716

37. Закабанная мечеть

Прямые трансляции-лекции для обучения тонкостям совершения намаза. Вагазы («проповеди», — прим. UT) на татарском и русском языках имама Закабанной мечети Казани Юсуфа хазрата Давлетшина.

Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 1 685

Музыка

38. Яраткан хитлар

«Любимые хиты» и ничего лишнего. Только старые и новые татарские аудиоролики разных жанров.

Основан: март 2018 | Подписчики: 4 183

39. Татарская музыка

Не особо отличается подборкой песен от других телеграм-каналов с татарской музыкой, зато подписчики могут сами формировать контент. Судя по композициям, здесь равенство жанров: поп, рэп, шансон и народные мелодии органично соседствуют друг с другом.

Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 3 898

40. Татарча җырлар

Основное отличие этого канала – возможность не только послушать татарскую музыку, но и узнать важную информацию из этой сферы. На канале периодически появляются забавные и трогательные видеоролики из YouTube – танцы молодоженов с татарских свадеб или интервью со звездами эстрады.

Основан: февраль 2018 | Подписчики: 2 023

Немного аналитики. Самый старый канал был запущен в 2016 году, в подборке много каналов, основанных в 2019-2020 годах. Это говорит о том, что интерес к формату получения информации через мессенджер растет. Абсолютный лидер с большой аудиторией и количеством пабликов – это категория «Общество и политика» в нашей подборке. На втором месте – информационные ресурсы.

А вот общественные организации, использующие телеграм для донесения своей информации, мы практически не нашли. Единственный такой канал – у Всемирного форума татарской молодежи, но он обновляется редко и имеет небольшую аудиторию в отличие от реального количества последователей молодежного движения.

Конечно, в подборке много развлекательных каналов, но их аудитория пока не велика. Есть ресурсы по изучению татарского языка и множество по гуманитарной направленности. Их опережают по количеству и числу подписчиков исторические каналы, в первую очередь визуального толка.

На тему ислама татарской направленности в подборке всего 3 канала с не очень большой аудиторией по сравнению с другими категориями. Возможно, духовные управления и общественные организации начнут осваивать мессенджер как раз сейчас, когда телеграм стал легальным, возможно, это просто дело времени. На тему шоу-бизнеса также 3 канала с хорошей аудиторией, но не с такой как мы ожидали.

Теперь, когда государство фактически дало зеленый свет Telegram и его основателю Павлу Дурову, с одной стороны – это повод для радости, что превозобладал здравый смысл и теперь будут работать прямые ссылки. Кстати, напишите нам, если у кого-то не получится перейти из статьи. С другой стороны – ходят мнения, что «телеграм все» и он уже находится под контролем государства…

Ильдар Хабибуллин, Альбина Шаймухаметова

ural.tatar