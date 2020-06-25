Не чак-чаком и эчпочмаком едины: подборка из 40 телеграм-каналов на разные татарские темы

На прошлой неделе появилась долгожданная новость о снятии блокировки с мессенджера Telegram в России. Ural.tatar подготовил большую подборку популярных каналов с татарским контентом. Этим материалом мы решили показать спектр различных интересов татар и какое из социальных медиа из массы существующих сегодня они не обходят стороной. Насколько это удалось – судить нашим читателям. В любом случае, мы уверены, что вы найдете для себя что-то интересное, а самое главное полезное из 40 лучших каналов по версии UT.
Развлечения
1. Кинодөнья — Тюркские фильмы
На канале выкладывают татарские, башкирские и другие тюркские фильмы с аннотацией.
Основан: январь 2020 | 745 подписчика
2. Че казылык
Здесь много юмора, злободневного контента: от ситуации с блокировкой телеграм до острот на тему запрета добровольного татарского в школах Татарстана.
Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 513
3. Кызык-мызык
Интересные факты, анекдоты и смешные ролики из ютуба — вот, что предлагает своим подписчикам канал. Это хорошая возможность, например, немного посмеяться над тем, как в одном видео сочетаются инновационные технологии, татарская деревня и посадка картофеля.
Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 474
О контенте можно рассказать одним словом — жизненно. Трудно поверить, что хоть раз каждый татарстанец с интересом не вопрошал: «где купить пожизненный абонемент на өчпочмаки?» или «стоит ли шутить про суверенитет на первом свидании?». Шутки в канале с национальным колоритом — не все поймут, но многие посмеются.
Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 359
На данном ресурсе можно найти красивые цитаты и высказывания на татарском.
Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 346
Изучение татарского языка
Вряд ли требуется пояснять для кого и для чего создан канал с таким названием. Его авторы выкладывают слова и диалоги на базовом татарском языке.
Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 2239
7. Әйдә! Online — Изучаем татарский
Ежедневные обновления контента помогают не лениться и учить татарский в непрерывном режиме. Создатели канала хорошо поработали над визуальной составляющей — часто появляются эффектные картинки со словами и цитатами. Основан «Азатлык радиосы»
Основан: февраль 2018 | Подписчики: 1640
На канале много картинок, видеоуроков и грамматики по теме. Также авторы делятся пособиями, справочниками и учебниками, помогающими успешно осваивать татарский.
Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 1324
Гуманитарные каналы
Телеграм-канал, собравший обширную коллекцию аудиокниг: от классических произведений татарских писателей до сказок для детей. Найти можно даже сочинения зарубежных классиков, которые переведены на язык Тукая. Контент озвучен голосами профессиональных артистов.
Основан: октябрь 2017 | 1324 подписчика
Выбор книг на канале не ограничивается только национальной литературой — здесь можно найти переводы нескольких рассказов детского фантаста Кира Булычева.
Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 347
11. Гыйлем
Здесь можно найти ссылки на самые разные статьи на татарском языке: о том, каков состав крови, как стать донором, новости о последних технических достижениях, вращении планет, советы людям, которые держат пост, факты из биографии известных ученых и даже трейлер фильма «Фантастические твари и места их обитания». Очень качественный контент и хорошее фирменное оформление.
Основан: январь 2018 | Подписчики: 312
Авторы заявляют следующее описание канала: «Учебные лекции, встречи с интересными людьми, глубокое изучение татарской культуры. Лекции на татарском и русском языках». Мы не увидели после изучения канала указанной четкой концепции, но тем не менее в паблике много интересной и действительно полезной информации на русском и татарском языках.
Основан: август 2018 | Подписчики: 200
13. Татарские книги
Электронные версии татарских книг на разных языках с аннотацией. Еще один гуманитарный проект авторов популярного канала «Кинодөнья».
Основан: февраль 2020 | Подписчики: 125
Информационно-аналитические каналы
14. Еду в Татарстан
«Татарский контент — это не только про Одноклассники и Вотсап» (орфография сохранена — прим. UT). Ресурс абстрагировался от политических интриг, переключив внимание на репосты, сплетни, комментарии к записям других каналов и местячковые скандалы, приправленные мемами.
Основан: июль 2019 | Подписчики: 11 601
Канал о новостях, интересных и важных событиях, происходящих в татарском мире. Пожалуй, самый известный татарский проект в соцсетях, насчитывающий суммарную аудиторию более 100 тысяч читателей.
Основан: июль 2017 | Подписчики: 1 641
16. Азатлык радиосы
Пусть вас не смущает количество подписчиков. Это канал крупнейшего независимого татарского СМИ, части международной некоммерческой медиакорпорации. Он освещает главные российские и мировые события на татарском языке.
Основан: сентябрь 2016 | Подписчики: 662
17. TUKAY Говорит
На канале можно найти интервью с интересными людьми Татарстана и не только.
Основан: октябрь 2018 | Подписчики: 392
18. Уральские татары | Ural.tatar
Канал нашего портала о татарах Урала, России и мира. Оперативно публикуем ссылки на свои статьи по значимых событиях общероссийского масштаба, а также новости из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.
Основан: январь 2020 | Подписчики: 171
Общество и политика
19. Шалтай-Бабай
Ресурс позиционирует себя как главный политический канал Татарстана и Поволжья.
Основан: апрель 2017 | Подписчики: 15295
20. БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ
«Книга жизни обычных и не очень людей, населяющих независимое, но вымышленное государство Тартария.» Один из самых первых и довольно популярных татарских каналов.
Основан: сентябрь 2017 | Подписчики: 4315
21. ТатПолит
Известный политолог и историк Руслан Айсин заявляет о своем канале: «Там, где у всех информация, у нас концепты и смыслы.», что действительно отражает его взгляд на татарские и общемировые события.
Основан: март 2018 | Подписчики: 2080
22. Аппаратная
Информационно-политический канал с инсайдами из органов государственной власти Татарстана.
Основан: апрель 2017 | Подписчики: 5235
Авторы канала довольно рассудительно и не без юмора делятся мыслями по актуальной татарской и мусульманской повестке.
Основан: январь 2018 | Подписчики: 1223
24. НЕАЙСИН
«Приют казанских сирот. Достоверный кумыс и влажный өчпочмак.» – анонимный коллективный разум, анализирующий и повествующий о разных общественно-политических темах.
Основан: февраль 2018 | Подписчики: 1048
Содержание канала полностью отражает его описание: «В 2020 году намечается Всероссийская перепись населения. Для татар перепись — это всегда большое испытание, поскольку каждый раз нас пытаются разделить на различные этнические группы.»
Основан: июль 2019 | Подписчики: 318
26. TATFORUM
Канал Всемирного форума татарской молодежи. Отражает деятельность общественной организации и взгляд на события татарского мира.
Основан: апрель 2016 | Подписчики: 261
27. Тәбрис&Рәдиф
Размышления над актуальной татарской повесткой экс-председателя Всемирного форума татарской молодежи Табриса Яруллина в дуэте с журналистом и музыкантом Радифом Кашаповым. Также канал транслирует совместный проект атворов – «Казан Кайный», в рамках которого публикуются видеоролики на актуальные темы, интервью с интересными и известными татарами.
Основан: декабрь 2017 | Подписчики: 239
28. БУБИ
Женский взгляд на политику
Основан: январь 2020 | Подписчики: 171
История и архитектура
29. Архитектурасы
Просветительский канал по истории и архитектуре Казани в в формате было-стало. Авторитетный информационный и аналитический ресурс, имеющий хороший вес в соответствующей повестке Татарстана.
Автор канала журналист Ян Гордеев – основатель сети так называемых каналов «АрхиВажно» с городами: Казань, Москва, Нижний Новгород, АрхиЕкат с аудиторией 755 подписчиков и с некоторым количеством памятников, имеющих татарскую историю – его ведет автор этого материала, а также недавно запущенная АрхиУфа, которая имеет массу татарского наследия.
Основан: апрель 2017 | Подписчики: 4776
30. Idel-Ural
Здесь последовательно публикуются исторические, этнологические и этнополитические заметки по Урало-Поволжью.
Основан: ноябрь 2019 | Подписчики: 635
31. 100 ел элек
«Сто лет назад» – татаро-язычный канал о истории. В нем публикуются старый фотографии, сканы книг и редких документов.
Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 526
32. Историясы
История любимой авторами Казани и Татарстана без политики. На канале публикуются фотографии, видеозаписи и городские истории.
Основан: октябрь 2019 | Подписчики: 478
33. Старинные татарские фотографии | Иске сүрәтләр
Цель авторов канала – показать действительную жизнь татар прошлых времён через старые фотокарточки.
Основан: апрель 2020 | Подписчики: 266
34. Milli_migmar
Платформа с информацией и для обмена идеями о национальной (татарской) архитектуре.
Основан: февраль 2020 | Подписчики: 189
Ислам
35. Kamilhazrat
Муфтий РТ Камиль хазрат на канале рассказывает о хадисах и их трактовках, тонкостях ислама, ведет отчет до священных для мусульман праздников, делится обложками книг, связанных с религией и видеороликами. Так, у заинтересованных пользователей есть возможность вместе с муфтием Татарстана увидеть крупнейшие события исламского мира.
Основан: февраль 2016 | Подписчики: 2 544
36. Daura.com
Образовательный канал о Единобожии, Сунне и других шариатских науках.
Основан: апрель 2017 | Подписчики: 1 716
Прямые трансляции-лекции для обучения тонкостям совершения намаза. Вагазы («проповеди», — прим. UT) на татарском и русском языках имама Закабанной мечети Казани Юсуфа хазрата Давлетшина.
Основан: ноябрь 2017 | Подписчики: 1 685
Музыка
38. Яраткан хитлар
«Любимые хиты» и ничего лишнего. Только старые и новые татарские аудиоролики разных жанров.
Основан: март 2018 | Подписчики: 4 183
39. Татарская музыка
Не особо отличается подборкой песен от других телеграм-каналов с татарской музыкой, зато подписчики могут сами формировать контент. Судя по композициям, здесь равенство жанров: поп, рэп, шансон и народные мелодии органично соседствуют друг с другом.
Основан: октябрь 2017 | Подписчики: 3 898
40. Татарча җырлар
Основное отличие этого канала – возможность не только послушать татарскую музыку, но и узнать важную информацию из этой сферы. На канале периодически появляются забавные и трогательные видеоролики из YouTube – танцы молодоженов с татарских свадеб или интервью со звездами эстрады.
Основан: февраль 2018 | Подписчики: 2 023
Немного аналитики. Самый старый канал был запущен в 2016 году, в подборке много каналов, основанных в 2019-2020 годах. Это говорит о том, что интерес к формату получения информации через мессенджер растет. Абсолютный лидер с большой аудиторией и количеством пабликов – это категория «Общество и политика» в нашей подборке. На втором месте – информационные ресурсы.
А вот общественные организации, использующие телеграм для донесения своей информации, мы практически не нашли. Единственный такой канал – у Всемирного форума татарской молодежи, но он обновляется редко и имеет небольшую аудиторию в отличие от реального количества последователей молодежного движения.
Конечно, в подборке много развлекательных каналов, но их аудитория пока не велика. Есть ресурсы по изучению татарского языка и множество по гуманитарной направленности. Их опережают по количеству и числу подписчиков исторические каналы, в первую очередь визуального толка.
На тему ислама татарской направленности в подборке всего 3 канала с не очень большой аудиторией по сравнению с другими категориями. Возможно, духовные управления и общественные организации начнут осваивать мессенджер как раз сейчас, когда телеграм стал легальным, возможно, это просто дело времени. На тему шоу-бизнеса также 3 канала с хорошей аудиторией, но не с такой как мы ожидали.
Теперь, когда государство фактически дало зеленый свет Telegram и его основателю Павлу Дурову, с одной стороны – это повод для радости, что превозобладал здравый смысл и теперь будут работать прямые ссылки. Кстати, напишите нам, если у кого-то не получится перейти из статьи. С другой стороны – ходят мнения, что «телеграм все» и он уже находится под контролем государства…
Ильдар Хабибуллин, Альбина Шаймухаметова