«Не до пения»: Салават Фатхетдинов сообщил, что заболел

Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов написал в своем Instagram-аккаунте, что не может пока заниматься творческой деятельностью из-за своего состояния.
«Дуслар минем хэллэр жырларлык тугел <…> (Друзья, сейчас мне не до пения)», — сообщил певец в посте.
«Он приболел, но сейчас на стадии выздоровления», — сказал собеседник ИА «Татар-информ» и добавил, что в этом году концертов Салавата Фатхетдинова не ожидается.
В комментариях к посту подписчики певца желают ему скорее пойти на поправку.
«Салават Закиевич, из Екатеринбурга желаем вам и вашим родным крепкого здоровья!!!» — отмечают поклонники в комментариях.