enrutat
Главная / «Не до пения»: Салават Фатхетдинов сообщил, что заболел
«Не до пения»: Салават Фатхетдинов сообщил, что заболел

«Не до пения»: Салават Фатхетдинов сообщил, что заболел

в Новости, Слайдер, Главные новости, 26.10.2020 0 14

Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов написал в своем Instagram-аккаунте, что не может пока заниматься творческой деятельностью из-за своего состояния.

«Дуслар минем хэллэр жырларлык тугел <…> (Друзья, сейчас мне не до пения)», — сообщил певец в посте.

«Он приболел, но сейчас на стадии выздоровления», — сказал собеседник ИА «Татар-информ» и добавил, что в этом году концертов Салавата Фатхетдинова не ожидается.

В комментариях к посту подписчики певца желают ему скорее пойти на поправку.

«Салават Закиевич, из Екатеринбурга желаем вам и вашим родным крепкого здоровья!!!» — отмечают поклонники в комментариях.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.