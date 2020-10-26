«Не до пения»: Салават Фатхетдинов сообщил, что заболел

Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов написал в своем Instagram-аккаунте, что не может пока заниматься творческой деятельностью из-за своего состояния.

«Дуслар минем хэллэр жырларлык тугел <…> (Друзья, сейчас мне не до пения)», — сообщил певец в посте.

«Он приболел, но сейчас на стадии выздоровления», — сказал собеседник ИА «Татар-информ» и добавил, что в этом году концертов Салавата Фатхетдинова не ожидается.

В комментариях к посту подписчики певца желают ему скорее пойти на поправку.

«Салават Закиевич, из Екатеринбурга желаем вам и вашим родным крепкого здоровья!!!» — отмечают поклонники в комментариях.

tatar-inform.ru