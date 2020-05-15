Не пропустите лекцию о достоинствах ночи аль-Кадр!

Сегодня, 15 мая, в 15:00 в прямом эфире информационно-аналитического портала Islam-Today.ru на странице @islam_today_huzur пройдет очередная публичная онлайн-лекция о достоинствах ночи аль-Кадр (Ночи предопределения). Спикером выступит начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, и.о. казыя г.Казани, Коран-хафиз Булат хазрат Мубараков.

В рамках лекции Булат хазрат расскажет об истории ночи аль-Кадр, о том, как проводил ночи Предопределения Пророк Мухаммад ﷺ , как не пропустить ночь Предопределения, о признаках этой ночи, как мусульманам следует проводить Ляйлятуль-Кадр (дуа, молитвы, виды поклонения) и пр.

Кроме того, в прямом эфире все желающие смогут задать спикеру интересующие вопросы в аккаунте @islam_today_huzur. Задать их можно на татарском и русском языках.

dumrt.ru