Не стало известного этнографа Рамзии Мухамедовой

17 ноября в Казани ушла из жизни известный этнограф Рамзия Гиниатовна Мухамедова. 23 декабря ей должно было исполниться 97 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ

Рамзия Мухамедова родилась 23 декабря 1923 г. в поселке Ново-Иркеево Богдашкинского района Ульяновской области. В 1931 г. семья переехала в г. Зеленодольск Татарской АССР, где в 1941 г. закончила школу. В 1944 г. поступила в географический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. После окончания университета в 1949 г. поступила в аспирантуру Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР (ИЯЛИ КФАН СССР) по специальности «Этнография». В октябре 1959 г. Р.Г. Мухамедова была принята на работу в сектор археологии и этнографии ИЯЛИ КФАН СССР. В 1966 г. в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Татары Мордовской АССР: историко-этнографическое исследование». В 1971 г. Р.Г. Мухамедова решением Ученого Совета была назначена руководителем фундаментального исследования «Историко-этнографический атлас татарского народа».

С именем Р.Г. Мухамедовой связаны основные этапы становления тюрко-татарской этнологии в Республике Татарстан. Под ее руководством выросло целое поколение профессиональных исследователей, работающих в настоящее время в разных областях исторической науки. Р.Г. Мухамедова является автором ряда фундаментальных исследований по традиционной культуре и этнокультурной истории татарского народа.

Всемирный конгресс татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Рамзии Мухамедовой

Фундаментальные труды Р.Г. Мухамедовой:

Монографии:

1. Татары-мишари (историко-этнографическое исследование). — М.: Наука, 1972. — 246 с.

2. Татарская народная одежда. Татар халык киемнəре. — Казань: Таткнигоиздат, 1997. — 224 с.

3. Народный костюм татар Среднего Поволжья и Урала (середина ХIХ – начало ХХ вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. — Казань: Изд-во «ФЭН», 2000. — 312 с. (в соавт. с С.В. Сусловой). Суслова С.В. К 95-летию Рамзии Гиниатовны Мухамедовой 369

4. Народный костюм татар-кряшен (на татарском и русском языках). — Казань: Слово, 2005. — 159 с.

5. Татары-мишари: Историко-этнографическое исследование. — Казань: Магариф, 2008. — 295 с.