Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили цветами флага Татарстана в честь 100-летия ТАССР. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Компания Emaar по обращению нашего представительства в Дубае в честь 100-летия ТАССР высветила „Бурдж-Халифу“ в цвета флага Республики Татарстан», — сказала Лилия Галимова.

Компания Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей, офисных центров. Именно эта компания построила самую высокую в мире башню «Бурдж-Халифа» и является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл».