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Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили цветами флага Татарстана

Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили цветами флага Татарстана

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 20.05.2020 0 24

Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили цветами флага Татарстана в честь 100-летия ТАССР. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Компания Emaar по обращению нашего представительства в Дубае в честь 100-летия ТАССР высветила „Бурдж-Халифу“ в цвета флага Республики Татарстан», — сказала Лилия Галимова.

Компания Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей, офисных центров. Именно эта компания построила самую высокую в мире башню «Бурдж-Халифа» и является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл».

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