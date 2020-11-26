Некоторые предложения по реализации манифеста «Татары: Стратегия действия»

Для сохранения идентичности и объединения, возрождения и развития татарского народа мне видится наличие следующих важных аспектов:

1. Сохранение территории, статуса республики Татарстан и поста президента РТ.

2. Возведение татарского языка в статус главного символа культуры татарского народа.

Такой положение языка должно быть закреплено в основных государственных документах РТ.

Если татарскому языку не дано быть языком экономики, то его следовало бы сделать языком сильной и притягательной культуры влияющей на экономические процессы. Для этого можно было бы:

— взять за основу опыт Бретани — французского региона, а именно, опыт ежегодного десятидневного межкельтского международного музыкального фестиваля, где проходят спектакли кельтской музыки и танцев в традиционном стиле, но, в большой степени, спектакли фольк-музыки в современной обработке (Festival Interceltique de Lorient en Bretagne). Народные музыка и песни в современной обработке — главная фишка этого фестиваля!

Почему бы татарам не создать подобный международный межтатарский фестиваль фольк-музыки в современной обработке? Для этого следовало бы в расчете на молодёжь (от 10 до 20 и более лет) создать версии народных мелодий и песен переложенных на такие популярные у молодежи стили, как рок, джаз, танцевальная современная музыка и т.д.

Для справки: в начале 20 века до 1960 года во Франции было запрещено практиковать региональные языки, среди которых был и бретонский язык (принадлежит к группе кельтских языков) французской Бретани. Именно межкельтский фестиваль в бретонском городке Lorient, получивший огромную известность и популярность во всём мире, пробудил интерес к возрождению угасшего в первой половине ХХ в. бретонского языка. Фольк-фестиваль в городке Lorient также способствует росту национального самосознания, объединяя кельтов всего мира. Одновременно он служит хорошей рекламой региона, его продукции и туристической сферы.

Рекомендовала бы создать группу из РТ для экспертизы этого фестиваля с целью изучения и внедрения его опыта в РТ. Следовало бы создать видеорепортаж об этом фестивале для показа высшему руководству республики;

— направить усиленные меры на культурное, образовательное, познавательное обучение сельской школьной молодёжи на татарском языке через средства видео-аудио. Безусловно, эти меры касались бы и городских школ РТ.

В поддержку изучения татарского языка для школьных групп, изучающих татарский язык, создать фонд познавательного видеоматериала на татарском языке. Например, около трёх лет назад я сделала видеорепортаж «Сөләй мәктәбе укучыларына (әлеге фильм бу мәктәптә татар телен укытучы укытучыларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән)» для сельской школы Сөләй в Татарстане в поддержку изучения татарского языка. Как мне сообщили учителя этой школы, этот видеорепортаж имел успех, дети изъявляли желание о повторном его показе. Я получила благодарственное письмо от этой школы, в котором также было выражено пожелание видеть подобную продукцию на местном ТВ;

— начать широкую деятельность по популяризации в республике потенциала татарского языка и выгодных сторон владения им.

Не зря В. Путин приезжал в Узбекистан с официальным визитом вместе с нынешним президентом РТ. Это показывает, что федеральное руководство видит понимание установления контактов с восточными, азиатскими странами и через Татарский мир, близкого им по языку и культурным традициям;

— повысить уровень жизнеспособности татарского языка и расширить сферы его употребления через различные носители повседневной информации.

Необходимо переформатировать некоторые татарстанские масс-медиа на татарском языке, особенно стиль, эстетику и построение программ ТВ. Отказаться от местнического, примитивного, малоинтересного уровня подачи информации и создания телепередач; способствовать информационной продукцией развитию личности и патриотизма у всех категорий населения.Привлечь к работе в государственных СМИ новые прогрессивные творческие силы с широкими взглядами на мир, заинтересованных в качественной модернизации и новшествах в создании

телепрограмм и подаче всесторонней, в том числе, международной новостной и познавательной информации на татарском языке;

— создать телеканал познавательного документального кино в приоритете на татарском языке (путешествия, природа и экология, история, интересные люди, мировые личности, социальная жизнь и опыт других стран, республики и российских регионов, и т. д.). Это также будет поддерживать татарский язык;

— переиздавать или издавать большими тиражами полные русско-татарские словари. Предпочтительно было бы переиздать Русско-татарский словарь под редакцией Ф.А.Ганиева от 1984 г.

Мой личный опыт поиска больших словарей в Татарстане в течении последних 9 лет окончился неудачей. У татар, проживающих вне Татарстана, как показывает жизнь, есть спрос на эту продукцию, но она не продаётся в Татарстане, т. к. республика ориентируется лишь на местный спрос, который мало выражен. В этой области нельзя искать только местного спроса, необходимо, чтобы такая продукция производилась и имелась всегда в продаже, была доступна татарам, проживающим вне территории РТ;

— создать новое направление изучения и популяризации на местном и международном уровне малоизвестных граней татарского языка как связующего звена с древними цивилизациями и даже с современными европейскими языками, как бы это кому-то не показалось странным (утверждаю на основании личных исследований благодаря знанию татарского и иностранных языков).

К примеру, в РТ есть татарский исследователь, который благодаря татарскому языку расшифровал этрусские надписи, которые до сих пор никто в мире не смог прочесть. Это достаточно сенсационные исследования ! Есть и др. интересные примеры исследований татарского языка и его связи с многими современными иностранными языками, казалось бы несовместимых с ним в

современной классификации языков. В Татарстане мало кто об этом знает даже в научных кругах;

— создать дискуссии о возможности существования письменности татарского языка как на кириллице, так и на латинице одновременно; наладить поэтапную реализацию этой идеи в случае положительного рассмотрения;

3. Не тенденциозно следовать светскому пути развития.

Вероисповедание, духовная свобода представителей татарской нации должны быть уважаемы как личная и неприкосновенная область, не подлежащая навязыванию и рекламированию религиозных и каких-либо культурных и других мировоззренческих признаков. Такой подход не будет разделять татарскую нацию, в которой есть приверженцы разных религиозных и философских направлений. Например, вопрос об обязательном наличии женских и мужских национальных головных уборов или других национальных отличий у участников мероприятий в отдельных, не религиозных общественных и других организациях РТ иногда имеет место быть.

4. Генерировать идею развития народов России на основе равенства, братства, свободы,эволюционного прогресса и общечеловеческих этических норм. Продвигать лозунг«Единство и богатство России в многообразии культур и языков её коренных народов».

Такая идея должна стать противовесом существующей установке одной титульной, государствообразующей нации на территории РФ. Лозунг «Единство и богатство России в многообразии культур и языков её коренных народов» будет работать на Татарстан и другие народы РФ,объединяя коренные нации и создавая совместные усилия в защиту региональных культур и языков России;

5. Сохранять и защищать культурное и демократическое (знающие историю татар поймут о чём я говорю) наследие татарского народа. Открытость к достижениям культуры и опыту демократии других стран.

6. Развивать туристический потенциал РТ.

Местные специалисты в этой области зачастую отталкиваются от шаблонов и ограниченных представлений о туризме. Исхожу из личного опыта, когда 5 лет назад организовала французской группе туристов, состоящую из знакомых и друзей, путешествие в РТ.

В офисе по туризму в Казани мне заметили, что более трёх дней иностранным туристам в Казани показывать нечего. Однако 10 дней, проведённых группой французов преимущественно в Казани, были насыщены интересным открытием тех сторон и достижений республики, которые работники отрасли не берут в расчет. Подготовка и работа работников туристической области Татарстане желает лучшего.

7. Привлекать к сотрудничеству с РТ активных, сознательных, деятельных, компетентных и патриотически настроенных татар из других регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья.

Создать и поддержать движение таких татар, которые стремятся принести пользу республике и доказывают это своими делами. Мне не раз приходилось обращаться с конкретными предложениями (поддержанные письменными приглашениями к сотрудничеству больших должностных лиц региона Окситании) в некоторые структуры РТ по налаживанию прямого сотрудничества с привлекательным по макроэкономическому и другим показателям французским регионом Окситания. Однако я наталкивалась на формализм, равнодушие, ограниченность, отсутствие ин-

тереса к установлению международных взаимовыгодных связей, наример, в области университетских контактов.

8. Создать благотворительный Фонд духовной и материальной помощи наиболее нуждающимся (в различной поддержке) представителям младшего и старшего поколения татарской нации, проживающих в глубинках РТ, других регионах РФ, ближнего или дальнего зарубежья, желательно владеющих татарским языком.

На мой взгляд, такая поддержка в какой-то мере была бы стимулом к сохранению и знанию татарского языка и соответствует лучшим духовным традициям татарского народа. На конкурсной основе выбрать татар из разных регионов России и других стран в Совет управления таким Фондом.

Работа руководителя Фонда и членов Совета должна быть, на мой взгляд, на бесплатной основе и, исключительно, из желания принести пользу нации и РТ. Такая деятельность также будет создавать положительный имидж нации у самой же нации.

Мои предложения и, уверена, предложения других лиц по стратегии развития татар, ни в коем случае не нацелены на формирование разъединяющих настроений в государстве российском. Напротив, я искренне за единство народов России и верю, что, благодаря усилиям патриотов этой страны, она должна будет продвинуться в сторону эволюции уважения права её коренных народов на сохранение и развитие их культурных кодов, заложенных в их родных языках. Нынешнее отношение центра РФ к региональным языкам, стремительно теряющих своих пользователей, рождает закономерный вопрос: кто сказал, что единство государства не может быть в разнообразии культур и языков его коренных народов?

Инера Сафаргалиева,

председатель Ассоциации Occitanie et Tatarie

(Окситания hәм Татария/Окситания и Татария)

Тулуза, Франция