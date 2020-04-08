Несмотря на карантин, конкурсу красоты и таланта «Татар кызы 2020» в Пермском крае быть!

В связи сложившейся ситуации в мире, татарская молодежная организация «Чак-чак» города Перми решила провести подготовительные этапы конкуса «Татар Кызы Пермского края 2020» дистанционно.

«За некоторыми этапами вы сами сможете наблюдать на наших ON-LINE трансляциях и поближе познакомиться с каждой участницей.» — пишут организаторы в своей группе Вконтакте.

13 апреля в Instagram аккаунте организации будет проведен первый прямой эфир, где каждая девушка сможет продемонстрировать свои навыки владения татарским языком.