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Несмотря на карантин, конкурсу красоты и таланта «Татар кызы 2020» в Пермском крае быть!

Несмотря на карантин, конкурсу красоты и таланта «Татар кызы 2020» в Пермском крае быть!

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 08.04.2020 0 3

В связи сложившейся ситуации в мире, татарская молодежная организация «Чак-чак» города Перми решила провести подготовительные этапы конкуса «Татар Кызы Пермского края 2020» дистанционно.

«За некоторыми этапами вы сами сможете наблюдать на наших ON-LINE трансляциях и поближе познакомиться с каждой участницей.» — пишут организаторы в своей группе Вконтакте.

13 апреля  в  Instagram аккаунте организации будет проведен первый прямой эфир, где каждая девушка сможет продемонстрировать свои навыки владения татарским языком.

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