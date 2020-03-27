Невосполнимая потеря для татарского и тюркского мира

Роберт Миннуллин регулярно поддерживал дружеские отношения с татарской общественностью Москвы. В 2018 году активисты «Штаба татар Москвы» приняли участие во встрече с Робертом Миннуллином, которая была посвящена 70-летию легендарного поэта. Представители «Штаба татар» встречались с Робертом Миннуллиным также в рамках рабочих поездок в Казань, на татарских форумах, фестивалях, слётах… Роберт Миннуллин всегда давал мудрые советы, поддерживал в сложных ситуациях.

К сожалению, не суждено было сбыться нашим планам организовать встречу с Робертом Миннуллиным в «Штабе татар». Осенью прошлого года «Штаб татар» хотел записать большое интервью с Робертом Миннуллиным для ютуб канала «Штаба татар». Роберт ага дал обещание записать интервью после полного выздоровления. Но…

Роберт Миннуллин также был популярным блогером в Инстаграме. Его посты никого не оставляли неравнодушным, а новые стихи в социальных сетях были очень популярны. Фактически его стихи и поэмы играли большую роль в воспитании подрастающего поколения.

Поэму Роберта Миннуллина «Татарларым» можно считать завещанием поэта татарской нации. Память о Роберте Миннуллине в наших сердцах будет жить вечно!

«Штаб татар Москвы» выражает искренние слова соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни народного поэта Татарстана, автора популярных песен, татарского общественного деятеля Роберта Мугаллимовича Миннуллина. Он запомнится истинно народным поэтом татарского народа и любимым автором татарских детей, юношей. Смерть Роберта Миннуллина – невосполнимая потеря не только для татар Москвы, но и для всего татарского и тюркского мира.

Штаб татар Москвы