«Невосполнимая утрата»: в Казани простились с Робертом Миннуллиным

Люди начали приходить на площадь с утра, еще за несколько часов до начала мероприятия – татарстанцы несли цветы к портрету поэта с траурной лентой. Позднее началось официальное прощание. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким поэта от имени руководства республики и от себя лично.

«Будучи депутатом Госсовета Татарстана нескольких созывов, Роберт Миннуллин внес значительный вклад в сохранение и развитие татарского языка, в становление парламентаризма в республике. Мы помним его яркие, образные выступления на сессиях и в СМИ – его глубокие размышления о проблемах развития родного языка и о будущем нашего народа» , – обратился к присутствующим Мухаметшин.

Он подчеркнул, что Роберт Миннуллин очень любил людей, был честен и доброжелателен. «Таким он и останется навсегда в нашей памяти», – заключил Фарид Мухаметшин.

Другим участником траурной церемонии стал заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Он отметил, что близко общался с писателем и знал его на протяжении многих лет.

«Во все времена мне импонировала его скромность. Он никогда не считал себя великим. Он был малословным, но очень глубоким и терпеливым человеком», – рассказал Ахметов.

По словам зампреда Госсовета РТ, последняя его встреча с поэтом состоялась буквально две недели назад.

«Мы потеряли своего яркого национального лидера. Звание народного поэта просто так не присваивают, он был поистине народным поэтом и человеком. Мое искреннее сочувствие родным, близким и всему татарскому народу», – заключил Марат Ахметов.

Роберт Миннуллин олицетворял собой целую эпоху, отметил руководитель Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов. Он добавил, что татарский народ имеет множество талантливых писателей и поэтов, но личностей масштаба Роберта Миннуллина больше нет.

«Это невосполнимая утрата. Когда умер Туфан Миннуллин, мы подошли к Роберту Мугаллимовичу и сказали: «Теперь наш народный писатель и поэт – это вы». Вчера я сказал своим друзьям, что мы ни к кому больше так не подойдём, потому что замены нет», – заключил Ирек Шарипов.

Лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая, поэт и публицист Роберт Миннуллин умер в ночь на 27 марта на 72-м году жизни после тяжелой болезни.

Егор Никитин

tatar-inform.ru