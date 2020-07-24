Никах мечты: почему в Казань на бракосочетание едут даже мусульмане из Москвы

«В обновленном никах-центре есть все, что необходимо для проведения брачного обряда: студия по аренде и пошиву платьев и мужских костюмов, здесь же можно выбрать ведущего, фотографа, видеографа, меню, обсудить детали с организаторами, которые продумают все до мелочей, включая декор», — отметил во время открытия республиканского никах-центра соучредитель Bulatov Group Радик Абдрахманов. О том, почему сюда на никах едут мусульмане со всей страны, — в материале.

«ПОЛУЧИЛОСЬ СОВРЕМЕННО, НО СОХРАНЕН ТАТАРСКИЙ КОЛОРИТ»

Никах — мусульманское бракосочетание — одна из важнейших традиций, столп, на котором строится семья. И у этого обряда очень большая история: несколько веков назад мусульманин, изъявлявший желание жениться на понравившейся девушке, должен был выйти на главную площадь города или деревни и громко сообщить всем, что берет ее в жены. Со временем эта традиция канула в Лету, но отношение к никаху не изменились. Для большинства мусульман этот праздник остается одним из самых главных в жизни. Поэтому к его проведению готовятся основательно.

Прежде на подготовку торжества молодожены должны были закладывать минимум полгода, чтобы успеть решить все организационные вопросы, но теперь в этом нет никакой необходимости. В июле распахнул свои двери первый республиканский никах-центр, расположенный на территории национально-туристического комплекс РТ «Туган Авылым». Да, здесь и прежде проводили никахи, но руководство национально-туристического комплекса решило вдохнуть новую жизнь в проект, и никах-центр полностью обновился: новый дизайн, новая команда и теперь здесь предоставляют все услуги под ключ.

«Мы посмотрели на все организационные хлопоты глазами молодоженов и пришли к выводу, что будущей семейной паре нужно больше времени уделять друг другу, а все организационные вопросы мы возьмем на себя, — отметил во время открытия республиканского никах-центра соучредитель Bulatov Group Радик Абдрахманов. — В обновленном никах-центре есть все, что необходимо для проведения никаха: студия по аренде и пошиву платьев и мужских костюмов, студия красоты, праздничное меню и оформление зала — наши организаторы продумают все до мелочей, включая декор. А также помогут с выбором ведущего, фотографа и видеографа — с нами сотрудничают десятки ведущих исполнителей Казани. По желанию и возможностям заказчика можем даже организовать шоу-программу. Отмечу, что за каждое вышеупомянутое направление у нас отвечает отдельный человек или компания-партнер. Например, цветы предоставляет известный на казанском рынке игрок — MinSin».

На территории «Туган Авылым» есть мечеть, а церемонию проводит Ильнар хазрат.

«Его очень любят, поскольку он способен провести никах так, что это становится одним из самых запоминающихся событий в жизни молодых, — отметила руководитель никах-центра Алина Габдуллина. — Хазрат умеет найти подход к каждой паре: если необходимо — подбодрит словом, если чувствует излишнюю напряженность — пошутит. С ним каждое мероприятие проходит легко».

Обновленный никах-центр буквально сверкает внутри. Таким ярким и белоснежным его сделала опытный дизайнер Алсу Хабибуллина. Она рассказала о том, как ей удалось совместить современные решения и историю.

«Для нас было важно не столько освежить помещение, сколько сохранить все традиционные атрибуты, — говорит дизайнер. — Поэтому здесь сохранен орнамент и подчеркнуты восточные элементы. Общий декор был сделан с акцентом на те события, которые будут здесь происходить. Поэтому вы можете наблюдать торжественную классику: обилие белого цвета с вкраплением шика и роскоши — золота и хрусталя. А также жаккардовые ткани, на которые нанесен классический татарский орнамент. Получилось современно, но с сохранением татарского колорита.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

В «Туган Авылым» не просто говорят о том, что чтут традиции, — здесь каждое слово подтверждается делом. Основа всего меню ресторана — рецепты легендарного татарского повара Юнуса Ахметзянова. Чтобы соответствовать его уровню, в комплексе в 2018 году установили дровяную печь, которая покрыта сверху изразцами ручной работы. С тех пор она один из главных магнитов туристического комплекса: ежедневно возле нее делают на память фото десятки туристов. Но главная ее особенность в том, что она по своей «начинке» соответствует тем печам, в которых ранее готовили татары.

«Поэтому у всех блюд, что мы готовим, вкус традиционный, — признается шеф-повар национально-туристического комплекса РТ „Туган Авылым“. — Наши постоянные гости прекрасно это знают, поэтому, когда хотят порадовать себя и своих близких или друзей настоящей татарской кухней, ведут их к нам. И речь не только о мясных блюдах».

«Это еще один плюс для молодоженов, которым просто остается указать количество гостей и рассказать свои пожелания по меню, — отмечает руководитель никах-центра, — а мы накроем стол и предоставим полный сервис».

«Безусловно, любая пара располагает определенным бюджетом и потребностями, — резюмирует Габдуллина. — Мы готовы подстроиться под каждого, учитывая его предпочтения и возможности. Для этого у нас есть все необходимое. Мы бесплатно проводим консультации со всеми молодоженами, и, если вы хотите обсудить детали своего бракосочетания и провести никах мечты, свяжитесь с нами — и мы все организуем».

business-gazeta.ru