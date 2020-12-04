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Ниязова Баниса Сунгатулловна — «Лучший учитель татарского языка и литературы»

Ниязова Баниса Сунгатулловна — «Лучший учитель татарского языка и литературы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 04.12.2020 0 9

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» объявляет о результатах проведения конкурсов в рамках ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции «Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства школы».

Конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы» традиционно проводится в целях выявления и распространения передового опыта в области преподавания татарского языка и литературы и поддержки творческих учителей региона. Абсолютным победителем в конкурсе стала Ниязова Баниса Сунгатулловна,  учитель татарского языка и литературы МАОУ СОШ №15 г. Тобольска.

В номинации «За самый лучший мастер-класс» была отмечена Алеева Фирдаус Миназтдиновна из МАОУ  «Нижнетавдинская   средняя общеобразовательная  школа». Абдулчалилова Раиса Наиловна,  МАОУ «Велижанская СОШ» — «СОШ с. Средние Тарманы»,   и Турышева Гульшат Тимерхановна из МАОУ «Ачирская  СОШ» получили признание жюри в номинации «За высокое педагогическое мастерство». Представитель Юрминской СОШ,  филиал Шишкинской средней общеобразовательной школы,  Ахматчанова Алсу Биктимировна получила диплом в номинации «За лучшую методическую разработку». Хамидуллина Миляуша Мансуровна, филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Яровсая СОШ им. Р.И.Алимбаева» показала превосходные результаты в номинации «За лучшее эссе». За выявление новаторских подходов к формированию механизмов развития языковой культуры обучающихся члены жюри отметили   Ишмухамедову Розалию Анисовну из МАОУ Ембаевская СОШ имени Аширбекова в номинации «Учитель-новатор».

Конкурс переводов и поэзии  с языков народов России среди школьников  проводится всего второй раз, но количество участников конкурса позволяет сделать вывод о том, что интерес к родным языкам в регионе достаточно высок. География участников включала представителей  Вагайского,  Заводоуковского,  Нижнетавдинского,  Тобольского,   Тюменского,  Ялуторовского районов. В текущем году из 58 учащихся 5-11 классов 22 участника конкурса стали победителями и призерами  конкурса переводов с татарского языка в номинациях «Проза» и «Поэзия».

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