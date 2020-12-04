Ниязова Баниса Сунгатулловна — «Лучший учитель татарского языка и литературы»

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» объявляет о результатах проведения конкурсов в рамках ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции «Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства школы».

Конкурс «Лучший учитель татарского языка и литературы» традиционно проводится в целях выявления и распространения передового опыта в области преподавания татарского языка и литературы и поддержки творческих учителей региона. Абсолютным победителем в конкурсе стала Ниязова Баниса Сунгатулловна, учитель татарского языка и литературы МАОУ СОШ №15 г. Тобольска.

В номинации «За самый лучший мастер-класс» была отмечена Алеева Фирдаус Миназтдиновна из МАОУ «Нижнетавдинская средняя общеобразовательная школа». Абдулчалилова Раиса Наиловна, МАОУ «Велижанская СОШ» — «СОШ с. Средние Тарманы», и Турышева Гульшат Тимерхановна из МАОУ «Ачирская СОШ» получили признание жюри в номинации «За высокое педагогическое мастерство». Представитель Юрминской СОШ, филиал Шишкинской средней общеобразовательной школы, Ахматчанова Алсу Биктимировна получила диплом в номинации «За лучшую методическую разработку». Хамидуллина Миляуша Мансуровна, филиал МАОУ «Беркутская СОШ» «Яровсая СОШ им. Р.И.Алимбаева» показала превосходные результаты в номинации «За лучшее эссе». За выявление новаторских подходов к формированию механизмов развития языковой культуры обучающихся члены жюри отметили Ишмухамедову Розалию Анисовну из МАОУ Ембаевская СОШ имени Аширбекова в номинации «Учитель-новатор».

Конкурс переводов и поэзии с языков народов России среди школьников проводится всего второй раз, но количество участников конкурса позволяет сделать вывод о том, что интерес к родным языкам в регионе достаточно высок. География участников включала представителей Вагайского, Заводоуковского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского, Ялуторовского районов. В текущем году из 58 учащихся 5-11 классов 22 участника конкурса стали победителями и призерами конкурса переводов с татарского языка в номинациях «Проза» и «Поэзия».