Нижегородские Ветераны Великой отечественной войны получают поздравления

В этом 75-летнем юбилейном году со Дня Победы никто из ветеранов не остался без внимания. К сожалению, их с каждым годом в живых остается все меньше и меньше. И им было уделено немало внимания, поздравления шли ото всех организаций.

В татарских деревнях Нижегородской области ветеранов всего осталось восемь. Вот и наши доблестные бабаи-ветераны получили еще и Поздравительные открытки от Президента Республики Татарстан с подарками от РНКАТНО. Подарки им передали через активисток «Ак калфак» при РНКАТНО. На днях ветерана из Пошатова Арифуллина Абдулвагапа Абдулкадеровича навестила библиотекарь села Юлдуз Юсипова. Абдулвагап абый, отдавший шесть лет своей молодости Отчизне, с автоматом в руках защищая ее, при этом являющийся глубоко верующим, религиозным человеком, был очень рад оказанному ему вниманию.

А активная, отзывчивая библиотекарь из с. Чембилей Гульнара Фатехова, очень много делающая для сохранения нашей культуры, навестила Арсланова Садека абый Биляловича. К большому сожалению, к ветерану лично она попасть не смогла, потому что он себя неважно чувствует. Но семья с теплом приняла Гульнару-ханум и поблагодарила за внимание, оказанное Садеку абый.

В скором времени, свои подарки получат и другие ветераны из татарских деревень Нижегородской области.

nizgar.ru