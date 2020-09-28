Нижегородцы написали диктант

26 сентября татары Нижегородской области включились в образовательную акцию «Татарча диктант». Оператором проекта в регионе выступила региональная общественная организация «Татарский национальный центр» при поддержке Правительства Нижегородской области.

Ко всем условиям для написания диктанта организованным Всемирным Конгрессом Татар, в регионе было дополнительно обеспечено звучание текста диктанта на радиоканале «91,4-Сергач» Татар радиосы.

Так же, текст диктанта будет опубликован в областной газете «Туган як» для самопроверки, участники получат сертификаты, победители –награды.

На фото: Большерыбушкинская Школа

НРОО « Татарский национальный центр»