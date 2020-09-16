Нижгарлар примут участие во всемирной акции «Татарча диктант»

26 сентября 2020 года в 11.00 (по мск) весь мир примет участие во всемирной акции «Татарча диктант». Целью акции является повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверка орфографических и грамматических ошибок, популяризация филологов и преподавателей татарского языка.

В этом году Диктант по области будут проводить Межрайонная женская организация «Ак калфак», Областная газета «Туган як» совместно с НРОО «Татарский национальный центр», в Нижнем Новгороде Молодежный отдел при РНКАТНО и в г. Дзержинске женское отделение «Ак калфак». Желающим будет организована возможность писать диктант по «Сергач-радио» и по «ТНВ-Планета», будут работать как он-лайн площадки, как и офф-лайн. Подробнее о ТАТАРЧА диктант» в Нижегородском регионе и о форматах проведения, контактах кураторов в ближайшее время будет объявлено позже здесь на сайте и в соц.сетях.

Также есть возможность написать диктант не выходя из дома:

Зайти на сайт diktant.tatar; Скачать бланк и распечатать; Открыть онлайн трансляцию; После написания отсканировать бланк от отправить на почту tatarchadiktant@gmail.com

Все организаторы будут зарегистрированы на сайте «Татарча диктант», где получат инструкции проведения Акции, бланки и ссылки на онлайн трансляцию:

Организаторами всемирной акции: являются Исполнительный комитет международного союза “Всемирного конгресса татар”, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации;Телерадиокомпания «Новый Век» в рамках программы: “Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020–2023 годы)”.

Автономия татар Нижегородской области — РНКАТНО