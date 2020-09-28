Нижгарлылар активно участвовали в «Татарча диктант»

26 октября прошла всемирная акция «Татарча диктант». Нижегородские татары как всегда также не остались в стороне.

В этом году Диктант по области организовали Межрайонная женская организация «Ак калфак» при тесном содействии областной газеты «Туган як» и Конгресса татар Нижегородской области», в Нижнем Новгороде Молодежный отдел при РНКАТНО, в г. Дзержинске женское отделение «Ак калфак». В воскресных школах при Духовном управлении мусульман диктант будет организован чуть позже. Как всегда, НРОО «Татарский национальный центр»ом всем желающим писать диктант, не выходя из дома была организована возможность писать диктант по «Татар-радио» в Сергаче. Также в этом году еще была трансляция диктанта и по «ТНВ-Планета».

В Краснооктябрьском районе в с. Рыбушкино и Семочки писали в школах под диктовку, в Пильнинском районе в с. Сафаджай писали в клубе по «ТНВ» и в детском саду по диктовку, в Сергачском районе писали под диктовку в с. Грибаново и в с. Камкино, в Дзержинске писали активистки «Ак калфак» в здании мечети.

Выражаем благодарность за поддержку в организации Татарча диктанта Наиле Жиганшиной, Гульнаре Абдуллиной, Фанису Сабирову, Альфие Исхаковой, Марату и Гульнур Зиганшиным, Сабитовой Зифе и Альфие Аймалетдиновой, Альфие Нигматуллиной, также учителям татарского языка Тажетдиновой Файле и Дине Мустафиной, Марзие Харрясовой и всем тем, кто не остался в стороне.

Спасибо всем тем, кто писал дома по трансляции и отправил диктанты на проверку на почту РНКАТНО, а тем, кто не успел, можно в течении недели отсканировать бланк и отправить на почту tatarchadiktant@gmail.com.

Справка. Организаторами всемирной акции: являются Исполнительный комитет международного союза “Всемирного конгресса татар”, Всемирный форум татарской молодежи, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации; Телерадиокомпания «Новый Век» в рамках программы: “Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020–2023 годы)”.

Акция, целью которой является повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, была организована во всех регионах и странах, где проживают татары.

nizgar.ru