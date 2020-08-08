Нижгарочки вновь встретились в редакции «Туган як»

6 августа в редакции газеты «Туган як» в г. Сергаче собрались активистки общественной организации «Ак калфак» под руководством руководителя организации Зили ханум Ахмадуллиной.

Лидеры организации из районов компактного проживания татар обсудили текущие дела, поделились тем, что делается в татарских селах. Зиля ханум от имени автономии наградила некоторых активисток за плодотворную общественную деятельность, рассказала о текущих конкурсах и о предстоящем фестивале. А главный редактор газеты Олег Андержанов вручил руководителю общественной организации татар Пильнинского района Надире Абдулганиевой Диплом «Женщина года-2019».

Кроме того, Зиля ханум передала через активисток 8-и ветеранам Великой Отечественной войны из районов подарочные наборы от РНКАТНО.

nizgar.ru