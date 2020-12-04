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Нижнекамец Ильдус Муртазин вошел в десятку самых известных татарских художников

Нижнекамец Ильдус Муртазин вошел в десятку самых известных татарских художников

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.12.2020 0 3

Художник из Нижнекамска Ильдус Муртазин попал в топ-10 самых известных татарских художников. Ролик о творцах, которые воспели родную культуру в своем творчестве, опубликован на Youtube-канале «Татары Мира».

Также в рейтинг вошли Баки Урманче, Шакир Мухамеджанов, Абрек Абзгильдин, Наджип Наккаш, Харис Якупов, Анвар Сайфутдинов, Чингиз Ахмаров, Озад Хабибуллин и Рифкат Вахитов.

Пользователи канала оставили хвалебные комментарии, отметив, что с творчеством большинства мастеров они не знакомы и хотели бы видеть подобные подборки почаще.

tatar-inform.ru

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