Нижнекамец Ильдус Муртазин вошел в десятку самых известных татарских художников

Художник из Нижнекамска Ильдус Муртазин попал в топ-10 самых известных татарских художников. Ролик о творцах, которые воспели родную культуру в своем творчестве, опубликован на Youtube-канале «Татары Мира».

Также в рейтинг вошли Баки Урманче, Шакир Мухамеджанов, Абрек Абзгильдин, Наджип Наккаш, Харис Якупов, Анвар Сайфутдинов, Чингиз Ахмаров, Озад Хабибуллин и Рифкат Вахитов.

Пользователи канала оставили хвалебные комментарии, отметив, что с творчеством большинства мастеров они не знакомы и хотели бы видеть подобные подборки почаще.

tatar-inform.ru