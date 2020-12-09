Нижневартовская общественная организация татарской культуры «Ватан (Отечество)» принимает поздравления

7 декабря на официальных аккаунтах МБУ «Центр национальных культур» социальных сетей «ВКонтакте» и «Инстаграм» состоялся День Татарской культуры. Поздравления принимала Местная Нижневартовская городская общественная организация татарской культуры «Ватан (Отечество)».

В связи с введенными ограничениями из-за распространения короновирусной инфекции и запретом на проведение культурно-массовых мероприятий с участием зрителей, День татарской культуры прошёл в онлайн формате.

В 1989 году в Нижневартовске была создана общественная татаро-башкирская организация под названием «Тан» («Утренняя заря»). Название «Ватан» организация получила при регистрации в 1993 году. С первых дней существования «Ватан» начал оправдывать своё название и крепкими узами соединил татар города со своей далёкой малой родиной. В 1993 году по инициативе «Ватана» в Нижневартовске создаётся первая в округе татаро-башкирская библиотека с более чем двухтысячным фондом национальной литературы. На базе библиотеки создаётся клуб «Сердэш», в котором и по сей день собираются на поэтические вечера любители татарской поэзии. Молодёжная команда «Ватан» принимает активное участие в городских соревнованиях по футболу среди национальных общественных организаций. «Ватанцы» — неугомонные люди, постоянные участники масштабных городских мероприятий, конкурсов, фестивалей, таких как «Многонациональный Нижневартовск», «Праздник Дружбы народов», «Сабантуй». Деятельность организации направлена на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и развитие самобытной культуры, традиций, родного языка, возрождение фольклора, обрядности, создание коллективов народного творчества, формирование этнокультурного мировоззрения у детей и молодежи. Приоритетным направлением в деятельности организации является работа с подрастающим поколением, ветеранами труда, забота о пожилых людях. «Ватан» дважды удостоен Премии Губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» в 2014 и 2016 году. В 2015 году организован творческий коллектив самодеятельного искусства «Ватан», создан инструментальный ансамбль. Певцы и танцоры «Ватана» участвуют в большом количестве мероприятий, пропагандируя народную татарскую культуру.

В рамках дня татарской культуры прозвучали слова поздравления директора Центра национальных культур Елены Александровны Князевой и председателя местной Нижневартовской городской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» — Альберта Азатовича Халиуллина. В яркой концертной программе были опубликованы творческие номера артистов Центра национальных культур, так же в съёмке концерта приняли участие активные члены общественной организации Алиия Абзалова, Фидалия Ибракова, Разима Гарипова, Венера Кашафова и Фануза Газиева.

Пресс-служба ЦНК