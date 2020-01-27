«Нижний Новгород глазами татарина» — цикл экскурсий от национально-культурной автономии татар Нижегородской области

Совсем скоро будут назначены даты пеших экскурсий в рамках проекта «Нижний Новгород глазами татарина» по Нижегородскому кремлю и его окрестностям. Первая пробная экскурсия запланирована уже 2 февраля. Организует экскурсию Исполком РНКАТНО. Кстати, весь прошлый год проводились экскурсии для всех желающих по Нижнему Новгороду по определенной программе, захватывающей храмы.

Талантливый и харизматичный Альберт Юсупов, давнишний активист РНКАТНО, которому есть что интересного рассказать о нашем родном городе и не только, проводит вас в увлекательный мир истории нашего края, а также расскажет историю татар на Нижегородской земле.

Подобные экскурсии Исполком РНКТАНО планирует проводить раз в месяц. Цель таких экскурсий не только узнать свой город поближе, посмотреть на город как глазами татарина, так и знакомства среди татар.

nizgar.ru