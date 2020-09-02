1 сентября новая школа в одной из деревень Тюмени приняла учащихся

С Днем знаний педагогов и учеников Тюменской области накануне поздравил Губернатор Александр Моор. Он отметил, что в регионе созданы все условия для получения качественного образования. И добавил, что по доброй традиции, 1 сентября в области открываются новые школы.

Первый раз в первый класс пошли 153 ученика в Казарово. В этой школе — уникальная учебная программа — любой ребенок со 2 по 10 класс может углубленно изучать татарский язык и культуру.

«Здесь сохраняются традиции татарского населения, традиции татарской культуры, и вместе в дружбе живут народы, населяющие Тюменскую область», — отмечает председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

Здание начали строить в прошлом августе. Срок сдачи — декабрь этого года. Но строители сработали быстрее. Раньше в Казарово учились лишь до 9 класса. И если в прошлом учебном году в 52-й школе было около четырехсот учеников, то в этом — уже 870.

«Благодарю всех педагогов за вашу любовь к профессии и за тепло, которое вы дарите нашим детям. Я желаю всем родителям терпения и вместе с педагогами создать в новой школе атмосферу взаимопонимания и взаимного уважения», — пожелал Губернатор Тюменской области Александр Моор.

sitv.ru