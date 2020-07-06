«Новая волна – 2020» в Казани отменяется

Фестиваль «Новая волна», который в этом году впервые должен был пройти в Казани, отменяется из-за связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщил композитор Игорь Крутой.

«Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки „Новая волна — 2020“ в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы», — написал Крутой в Instagram, добавив, что принятие окончательного решения откладывалось два месяца.

В итоге организатор «Новой волны», компания «АРС», решил отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов в его рамках.

«Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотен человек творческих коллективов и технических служб, тысяч зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение 8 дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран, чье участие придавало „Новой волне“ на протяжении 18 лет признанный всеми статус международного конкурса», — отметил Крутой.

По его словам, конкурс состоится в следующем году.

Напомним, в декабре 2019-го было объявлено, что «Новая волна» в 2020 году пройдет в Казани. Планировалось, что в конкурсе примут участие до 1,3 тыс. человек. Музыкальный праздник собирались приурочить к празднованию 100-летия ТАССР. Один из дней «Новой волны» хотели посвятить татарской культуре и выступлениям татарских поп-музыкантов.

business-gazeta.ru