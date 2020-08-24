Новинки сезона в Камаловском театре: сердитые комедии и документальные трагедии

На первом спектакле зал татарского академического драмтеатра был заполнен лишь наполовину, а все пришедшие прятались за масками



Как и обещала в июле на общем собрании труппы министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, 115-й театральный сезон открылся 21 августа. В этот день и вокруг театра, и в нем самом настроение и атмосфера были радостно-праздничными. На набережной Кабана, позади театра, оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова исполнял произведения современного татарского композитора Ильяса Камала, а к главному входу стекались нарядные театралы — вот теперь чувствовалось, что жизнь в городе оживает.

Театр начинается с… градусника

Театр имени Галиаскара Камала в новом сезоне встречает долгожданных зрителей нововведениями, продиктованными новой реальностью: у кого маски нет — ее предоставят на входе, здесь же измерят температуру. Если все в порядке — добро пожаловать в фойе. Здесь вниманию гостей представлены работы заслуженного деятеля искусств Татарстана Озада Хабибуллина. К началу сезона он подготовил новое масштабное полотно, посвященное 100-летию образования ТАССР, на котором изображены видные деятели просвещения, культуры и политики, исторически значимые личности и места республики. Как рассказал сам художник, царица Сююмбике оказалась в центре композиции не случайно — это символ красоты, несгибаемости и самобытности народа, а время ее правления — период расцвета многих сфер жизни народа.

Однако открытие самой выставки было решено перенести — два открытия для одного дня многовато. В итоге презентация экспозиции пройдет в театре 3 сентября. В этот день будет также показан спектакль по легендарной пьесе Карима Тинчурина в постановке Фарида Бикчантаева «Угасшие звезды».



За ВИП-билетом — на тракторе

Очередное новшество посткарантинного периода ожидает и в самом зрительном зале — заполняемость его не должна превышать 50 процентов. Однако гости, пришедшие семьями, могут сидеть рядом, но расстояние между отдельными компаниями — обязательно.

Первыми в новом сезоне на сцену большого зала театра поднялись заслуженные артисты Татарстана Алсу Каюмова и Фанис Зиганшин. Они коротко посвятили зрителей в планы на предстоящий театральный год, рассказали о планах на сезон, а также вручили ВИП-абонемент победителю конкурса #Төятергәкиттек Гузель Хайрутдиновой и постоянным зрителям Алисе Хусаиновой и Марьям Ибрагимовой. Такой подарок для самого активного зрителя предоставляет два лучших места на все премьеры сезона — а их в этот раз ожидается целых три. Как рассказали ведущие, состязавшиеся за билеты участники должны были снять то, как они добираются до театра, и выложить видео с соответствующим хештегом в соцсети. «На конкурс поступило очень много работ — зрители плыли к нам через Кабан, приезжали на тракторе, электричке, кто-то приходил пешком», — заключили артисты под аплодисменты первых посетителей театра нового сезона.



Состоится ли в Камаловском свадьба?

Как было отмечено на краткой церемонии открытия, ценителей драматического искусства в театре Камала ждут сразу три премьерных спектакля. Причем идти они будут на обеих сценах — Большой и Малой. Репетиции сейчас идут полным ходом.

Первой премьерой станет спектакль «Женюсь.тат», написал пьесу и поставил ее Ильгиз Зайниев. Предполагалось, что татарстанцы увидят постановку еще весной, но суровая реальность внесла свои коррективы. Почти готовый спектакль пришлось отложить. Однако сейчас, в новом сезоне, постановка в жанре «сердитой комедии» увидит свет 11—13 сентября. В ней рассказывается о том, как молодой человек Раннур, журналист по профессии, пишет на своей страничке в соцсети, что собирается жениться. Однако пока он не нашел достойной невесты, поэтому объявляет смотрины через интернет. Что получится из подобного кастинга, как отреагируют девушки на призыв (не)завидного жениха и закончится ли дело свадьбой — все можно узнать уже в середине сентября.



Заскучать не получится

Вторая премьера пройдет уже в Малом зале, она состоится в октябре. Автором спектакля «Хуш, авылым» выступил татарстанский режиссер Айдар Заббаров. Несмотря на свою молодость, зритель уже оценил талант режиссера по работам «И это жизнь?», «Пять вечеров», «Все плывут и плывут облака». Эта постановка будет уже в технике «вербатим». По сути, это документальный театр, ставший популярным в начале века. Постановка будет посвящена ставшим почти безлюдными, умирающим татарским деревням.

Сюрприз готовит и последний месяц осени. С 6 по 8 ноября на большой сцене можно познакомиться с героями спектакля «Не заскучаете ли?» по пьесе Артура Шайдуллина. Драматург на прошедшем в 2019 году конкурсе «Новая татарская пьеса» одержал победу. По условиям творческого состязания постановка спектакля и стала главным призом. К слову, взялся за нее главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.



За кулисами уже пишутся новые пьесы

Не только на сцене, но и за кулисами весь сезон будет идти работа. В этом году лаборатория «Новая татарская пьеса» вновь продолжает работу. 19 лучших молодых драматургов уже прошли занятия с такими метрами современного театра, как Олжас Жанайдаров, Юлия Тупикина, Ркаил Зайдулла и Нияз Игламов. До 1 ноября они пишут свои пьесы, лучшие из которых попадут на публичные читки в театре Камала на проекте «Молодежный вторник». В новом сезоне будут и онлайн-показы лучших спектаклей, которые планируется организовывать раз в неделю, и творческие встречи с ведущими артистами-юбилярами, и другие социально-культурные мероприятия.

Практически сразу после вручения ВИП-билетов начался спектакль «Угасшие звезды». Зрители замерли, как только на сцене замерла молодая актриса Лейсан Гатауллина, исполнительница роли Сэрвэр. Пронзительную музыку к спектаклю, еще не раз заставляющую замереть, призадуматься, а иногда и прослезиться, написали группа Juna и Марат Ахметшин. В сентябре постановку покажут еще дважды, она уверенно заняла свое место в репертуаре театра.



Анна Тарлецкая, фото Максима Платонова

realnoevremya.ru