Новогодний вечер “В кругу друзей“ в Ташкенте

В Олмазарском районном отделении татарского общественного культурного центра г.Ташкента царила радостная атмосфера. Кафе красочно оформлено. У входа гостей встречают юноши и девушки в национальных костюмах. Татаро-башкирское творческое объединение «Дуслык» подготовило оригинальную праздничную новогоднюю программу, в которой были национальные танцы, песни, конкурсы. Все участники ансамбля молоды и красивы, а главное бережно относятся к национальным традициям своего народа, изучают фольклорные песни и танцы татарского, башкирского, русского, узбекского и других народов. Режиссером-постановщиком традиционного праздника “В кругу друзей “ стала художественный руководитель ТБТО “Дуслык” Заслуженный работник культуры Татарстана и Башкортостана, кавалер ордена “Дустлик» Баймурзина Раиса Абдулхаевна. Её мероприятия всегда отличаются оригинальностью, красочностью, новизной. Вечер начался вокально-хореографической постановкой «Яна ел». Солисты “Дуслыка» порадовали гостей новыми песнями, новыми костюмами, четким исполнением номеров.

С поздравлениями и словами благодарности выступали активисты ТОКПЦ и гости столицы ,которые приехали из Алмалыка, Ангрена, Джизака, Аккургана и др. городов . Они отметили, что такой теплой атмосферы они не встречали нигде. Понравились гостям народные песни в исполнении вокальной группы , он своей зажигательной энергией поднял весь зал на танец. Громкими аплодисментами встретили исполнителей народных национальных танцев. В гости на праздник пришел настоящий Кыш бабай (Дед мороз ) и Кар кызы (Cнегурочка). Они поздравили всех на татарском языке и организовали новогодние веселые татарские конкурсы для детей и взрослых. Вручили им подарки.Зажигательная музыка заставляла гостей пускаться в пляс. Больше половины гостей на вечере – составляла молодежь. И это радует, что молодежь тянется к своим национальным корням.

Закончился праздник трогательной песней «Дусларга». Когда вечер подошел к концу, было грустно расставаться, все спрашивали: «Когда будет следующий вечер?» Это значит, что новогодний праздник всем понравился. Хотелось бы от всей души поблагодарить организаторов вечера сестер Фанузу , Раису Баймурзиных и всех участников ансамбля за роскошный праздник души!

Участникам творческого объединения «Дуслык» от имени всех гостей желаю новых творческих идей, здоровья и счастья! И пусть Нвый 2020 год будет для всех удачным успешным и благополучным. Нет сомнений, он будет таким же замечательным ,как этот вечер!

Cледует отметить,что в этом году ТБТО “Дуслык “ исполняется 35 лет.

А. Фазлутдинова