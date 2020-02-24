Новой школе присвоят имя Героя Советского Союза

В Год Памяти и Славы школам Пестречинского района будут присвоены имена выдающихся земляков, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Об этом на заседании в Кабинете Министров РТ рассказал Глава района Ильхам Кашапов.

Имя Героя Советского Союза Галимзяна Камалеевича Камалеева будет носить гимназия, которая откроется в районе 1 сентября. Многопрофильная гимназия рассчитана на 1224 учащихся.

«Это будет сделано в честь празднования 75-летия Победы. Также принято решение о присвоении Надеждинской сельской школе имени Героя Советского Союза Осипова Василия Ивановича», — сообщил Кашапов.

В Пестречинском районе есть несколько школ, которые носят имена земляков, продемонстрировавших отвагу и мужество на ВОВ.

На базе 16 сельских школ работают 139 тимуровских отрядов. Последние четыре года в Пестрецах продолжают патриотическое движение «Юнармия», в которое вступили более 200 школьников и студентов.

Фото: pestreci.tatarstan.ru/

Айгуль ЮНУСОВА