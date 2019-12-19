Новые госнаграды и историческое шоу: в Казани открыли год 100-летия ТАССР

В концертном зале имени Ильгама Шакирова международного выставочного центра «Казань Экспо» сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное старту Года 100-летия образования ТАССР.

На празднике с торжественной речью выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Перед этим в концертном зале развернулась световая инсталляция – стены будто оказывались охваченными пламенем или погружались в воду. Гостям мероприятия с помощью проекции показали историю Казани.

«Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Сегодня Татарстан – территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне!» – подчеркнул в своем выступлении Президент Татарстана.

Рустам Минниханов наградил граждан, внесших значительный вклад в развитие республики, новой государственной наградой – медалью «100 лет образования ТАССР». Ее удостоены первый Президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Герой Советского Союза Борис Кузнецов, народный артист РСФСР Равиль Шарафеев, ученый Ильдус Мостюков, заслуженный врач РТ Раиса Гулякова и ряд других лиц.

«С древних времен и во все сложные времена наш народ всегда достойно проходил все этапы истории. К счастью, с высоко поднятой головой мы встречаем столетие нашей республики», – подчеркнул, в частности, Минтимер Шаймиев.

Перед гостями праздника выступила заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и Башкортостана Алсу.

«Сегодня я стала частью важного события для всех нас – начала празднования столетия нашего любимого, родного Татарстана. Хочу поблагодарить руководство республики. Рустам Нургалиевич, спасибо вам за огромную и необходимую работу по объединению всех татар по всему миру», – отметила артистка.

По словам певицы, родная земля, родина предков, является «центром нашей силы, энергии и вдохновения».