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Новый выпуск «Татары сквозь время» расскажет о великой Золотой Орде

Новый выпуск «Татары сквозь время» расскажет о великой Золотой Орде

в Новости, Слайдер, История, Новости конгресса, Главные новости, 01.05.2020 0 6

Очередную серию цикла передач «Татары сквозь время», который знакомит зрителей с историей татар, авторы посвятили великому государству Золотая Орда. Зрители узнают, как и когда появилось это государство и какое влияние оказало оно на Европу, Кавказ и Азию.

В новой серии Ренат Хабибуллин расскажет, как называли Улус Джучи разные народы, когда была образована Золотая Орда с точки зрения русских и европейских историков и о роли в создании государства Чингиз Хана.

Кроме того, зрителей узнают о восхождении Бату хана, о вторжении в Булгарию, Русь и Европу и переписи подвластного населения. А в конце программы их познакомят с интересными историческими фактами, касающимися независимости Золотой Орды  от Монгольских Каганов и стабилизации и великодержавии этого государства.

Исторический цикл можно  посмотреть на Youtube-портале «Татары мира».

https://kazanfirst.ru

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