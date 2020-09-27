Нурбек Батулла сравнил борьбу корэш с хореографией

Обладатель «Золотой маски» Нурбек Батулла сравнил татарскую национальную борьбу корэш с хореографией. Своей любовью к данному виду спорта он обязан заслуженному тренеру России Вакифу Тимербаеву. Об этом хореограф рассказал в интервью Андрею Кузьмину для проекта «100% Татарстан».

Заниматься корэш хореограф начал после знакомства на одном из выступлений с популяризатором татарской борьбы Азатом Нурмухаметовым, который, в свою очередь, познакомил его с Вакифом Тимербаевым.

«Он [Вакиф Тимербаев] красиво рассказывает, очень спокойный и больше похож на восточного учителя. Замечания Вакифа абый сразу завоевали мое сердце. Например, он говорит: „Чувствуйте ритм, сильно не напрягайтесь и воспитывайте умное тело“. Такие замечания скорее похожи на подсказки хореографа», — поделился Батулла.

Сейчас танцовщик уже не занимается корэш, потому что это отнимает много времени.

«Поводом хотя бы иногда вставать в стойку стал спектакль „Отукан“», — отметил он.

Батулла отметил, что тренировка по борьбе смотрится намного красивее, чем на Сабантуе или соревнованиях, потому что там спортсмены чувствуют себя более расслабленными.

Онлайн-проект «Интеллектуальное деловое пространство „100% Татарстан“» был приурочен к 100-летию ТАССР и проходил с 30 августа по 10 сентября 2020 года. Деловая платформа с контентом стала доступна по завершении мероприятия и будет дополняться в дальнейшем.

Трансляция проходила на трех языках в трех стримах по 21 тематическому направлению. Среди затронутых тем были культура, история территорий, спорт, образование, здравоохранение, биотех, сельское хозяйство и продовольствие, активное население, экономика, инвестиции, предпринимательство и так далее. Контент представлен в 12 формах: журналистские работы, видеоролики, видеофильмы, интервью, дебаты и другие.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

tatar-inform.ru