Нурбек Батулла вышел в финал Конкурса хореографов Context. Diana Vishneva

Организаторы фестиваля Context. Diana Vishneva опубликовали список финалистов конкурса молодых хореографов 2020 года. В их числе Нурбек Батулла из Казани, Игорь Булыцын из Екатеринбурга, Ольга Рыжкова из Воронежа, Эрнест Нургали и Ирина Сергеева из Санкт-Петербурга. Они представят свои постановки на сцене «Гоголь-центра» в Москве, а также на сцене Детского театра танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге.

В этом году на конкурс поступило более 100 заявок из самых разных городов России и мира.

Победитель конкурса получит грант, чтобы пройти стажировку в одной из ведущих школ современного танца.

Справка: Нурбек Батулла родился в Казани в 1988. Окончил Казанское хореографическое училище в 2007 и Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург) по специальности «Артист драмы и кино» в 2016. С 2007 по 2014 работал артистом балета и хореографом в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. С 2016 по 2018 преподавал в Казанском хореографическом училище курс актерского мастерства, участвовал в спектаклях Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева в качестве хореографа-постановщика. Лауреат театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Балет — Современный танец/Мужская роль» за роль в спектакле «Алиф (Зов начала)» (2018).

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