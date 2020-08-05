Нурлат принял эстафету флага 100-летия образования Татарской АССР

Церемония чествования флага была организована в сквере «Театральный», где глава района Алмаз Ахметшин в торжественной обстановке нанес нашивку с гербом Нурлатского района на юбилейный стяг.

«Судьба Нурлата неразрывно связана с созданием республики. Образование Татарской АССР дало большой скачок в развитии нашего края», – сказал Алмаз Салимович в своем приветственном слове.

Как отметил глава района, следующими, кто примет эстафету, станут апастовцы.

Напомним, проект «Эстафета флага 100-летия образования ТАССР» реализуется Дирекцией спортивных и социальных проектов совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар. В рамках российского этапа флаг уже посетил все 8 федеральных округов Российской Федерации, где в рамках праздничных мероприятий было нанесено 68 нашивок с изображением флагов субъектов, в которых зарегистрированы региональные национально-культурные автономии татар.

Республиканский же этап пройдет по всем 43-м муниципальным образованиям и двум городским округам Республики Татарстан.

nurlat-tat.ru