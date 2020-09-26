Нурлатцы приняли участие в акции «Татарча диктант»

Сегодня все желающие смогли принять участие во Всемирной акции по проверке грамотности «Татарча диктант». Впервые в этом году диктант можно было писать и дома, текст диктовался через телеканалы «ТНВ» и «ТНВ-Планета».

Для всех желающих в Нурлате также были организованы площадки, которые расположились в Доме дружбы народов и в Образовательном центре имени Ахметзаки Сафиуллина, диктант писали и в общеобразовательных школах.

В Образовательном центре имени Ахметзаки Сафиуллина к акции присоединились более десяти нурлатцев. Им был предложен отрывок «Сыерчыклар» из произведения советского писателя Ибрагима Гази. Вместе со всеми диктант писала и 82-летняя жительница Нурлата Зайнап ханум Сафиуллина. «Текст был содержательный и не очень сложный. Думаю, справилась», – отметила она после участия в акции.

Лилия Мубаракшина

nurlat-tat.ru