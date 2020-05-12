Нуждающимся в Татарстане выдано 18 000 ланч-боксов в рамках VIII Республиканского ифтара. Раздача продолжается

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках VIII Республиканского ифтара продолжает раздачу ланч-боксов нуждающимся. На сегодняшний день 18’000 ифтар-наборов уже направлены в 30 мухтасибатов республики и 40 мечетей Казани. В том числе ифтар-боксы переданы для иногородних студентов РИИ, КАИ, КНИТУ-КХТИ, в медресе «Мухаммадия», «Казанское высшее мусульманское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» и в АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» г.Казани. Примечательно, что в КАИ для студентов из Алжира ифтар-наборы направляются в количестве 20 штук, а в АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» г. Казани по 300 наборов ежедневно. Шакирды Российского исламского института получают их каждый четверг и воскресенье.

Всего в течение 18 дней Рамадана ифтар-боксы доставлены в Черемшанский, Рыбно-Слободский, Алексеевский, Лаишевский, Пестречинский, Новошешминский, Камскоустьинский, Высокогорский, Арский, Зеленодольский, Набережночелнинский, Мензелинский, Тукаевский, Тюлячинский, Апастовский, Елабужский, Буинский, Верхнеуслонский, Кукморский, Кайбицкий, Менделеевский, Чистопольский, Алькеевский, Заинский, Атнинский, Сабинский, Тетюшский, Мамадышский, Дрожжановский районы Татарстана и Авиастроительный и Ново-Савиновский районы Казани. Охвачены следующие категории нуждающихся людей: инвалиды, одинокие пожилые, многодетные, сироты, матери-одиночки, иногородние студенты, люди без определенного места жительства.

Ифтар-наборы формируются волонтерами на территории стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган Авылым». Всего привлечены до 25 волонтеров в возрасте от 17 до 40 лет.

В ланч-боксы входят продукты: вода, чак-чак, финики, лапша, второе блюдо (картошка с капустой и курицей), треугольник и пирожок с яблоком. При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы предприняли все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.

Напомним, VIII Республиканский ифтар, посвященный 100-летию ТАССР, проходит под эгидой «ифтара 100-летия» и охватит до 30 000 человек по всему региону, увеличив в два раза число участников по сравнению с ифтаром прошлого года, гостями которого стали 15 000 человек. 30 000 участников станут таким образом рекордным числом за всю историю проведения всех Республиканских ифтаров в Татарстане.

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии ифтар реализуется в режиме «с доставкой на дом» и с ориентацией исключительно на нуждающиеся категории населения.

При этом организаторы ифтара призывают всех желающих поддержать проект и внести свой вклад в его реализацию. Сделать это можно следующими способами:

1.Перечислить средства можно, отправив смс на номер 7715 с текстом: ИФТАР пробел СУММА. Например, ИФТАР 500.

dumrt.ru