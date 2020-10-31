О чем поет «Иделкэй»?

Татарскому вокальному ансамблю «Иделкэй» всего 2 года, но и за этот небольшой по эстрадным меркам срок он успел снискать любовь многочисленных зрителей.
«Иделкэй» – это четырнадцать женщин, которых объединила любовь к искусству и уважение к традициям, так как все солистки ансамбля – члены районной общественной организации «Ак калфак» и представительницы Татарского национально-культурного центра.
«Иделкэй» – производное от слова «Идел» – в переводе с татарского – «Волга», но мягче по звучанию, близкое и родное. Более подходящее название для вокального коллектива из солисток, живущих на берегу Волги, придумать сложно.
Асия Ибрагимова, Рима Сафиуллова, Сания Самигуллина, Салима Арсланова, Венера Рахимкулова, Гульчачак Зайнуллина, Лилия Гайнутдинова, Анюза Абдурахманова, Румия Шайхутдинова, Светлана Гасимова, Гульнара Галиякберова, Миляуша Шакирова и Рамиля Хайбуллина в повседневной жизни – люди разных профессий, но когда они собираются вместе, надевают костюмы и выходят на сцену – становятся единым целым.
«В репертуаре ансамбля есть современные песни и такие, которые пели наши мамы и бабушки. В основном это музыкальные произведения о любви, родном крае, трудовых буднях простого народа. Есть песни грустные и веселые», – говорит художественный руководитель музыкального коллектива Рамиля Хайбуллова. «Иделкэй» – участник районных и республиканских мероприятий, конкурсов различного уровня. Так, вокальный ансамбль награжден дипломом за участие в зональном туре VIII Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», а одно из последних достижений – второе место на V Международном фестивале-конкурсе народного песенно-танцевального искусства «Казан солгесе» («Казанское полотенце»).
«Я с удовольствием слушаю песни в исполнении ансамбля «Иделкэй» на праздничных мероприятиях в городе. Пусть они и дальше радуют нас своим творчеством», – поделилась тетюшанка Гузалия Гафиятуллина.
В планах музыкального коллектива – разнообразить репертуар. Сегодня исполнительницы разучивают новые песни: те, которые в давние времена пели женщины на посиделках, и из репертуара звезды татарской эстрады Ильхама Шакирова (в следующем году планируется проведение вечера памяти артиста). «А в целом, хотим и дальше радовать зрителей творчеством», – отмечают солистки «Иделкэй».