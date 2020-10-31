О чем поет «Иделкэй»?

Татарскому вокальному ансамблю «Иделкэй» всего 2 года, но и за этот небольшой по эстрадным меркам срок он успел снискать любовь многочисленных зрителей.

«Иделкэй» – это четырнадцать женщин, которых объединила любовь к искусству и уважение к традициям, так как все солистки ансамбля – члены районной общественной организации «Ак калфак» и представительницы Татарского национально-культурного центра.

«Иделкэй» – производ­ное от слова «Идел» – в переводе с татарского – «Волга», но мягче по звучанию, близкое и родное. Более подходящее название для вокального коллектива из солис­ток, живущих на берегу Волги, придумать сложно.

Асия Ибрагимова, Рима ­Сафиуллова, Сания Самигуллина, ­Салима Арсланова, Венера Рахимкулова, Гульчачак Зайнуллина, Лилия Гайнутдинова, Анюза Абдурахманова, Румия Шайхутдинова, Светлана Гасимова, Гульнара ­Галиякберова, Миляуша Шакирова и Рамиля Хайбуллина в повседневной жизни – люди разных профессий, но когда они собираются вместе, надевают костюмы и выходят на сцену – становятся единым целым.

«В репертуаре ансамбля есть современные песни и такие, которые пели наши мамы и бабушки. В основном это ­музыкальные произведения о любви, родном крае, трудовых буднях простого народа. Есть песни грустные и веселые», – говорит художественный руководитель ­музыкального коллектива Рамиля ­Хайбуллова. «Иделкэй» – участник ­районных и ­республиканских мероприя­тий, конкурсов ­различного уровня. Так, вокальный ­ансамбль наг­ражден дипломом за участие в зональном туре VIII Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», а одно из последних достижений – второе место на V Международном фес­тивале-конкурсе народного ­песенно-танцевального ­искусства «Казан солгесе» («Казанское полотенце»).

«Я с удовольствием слушаю песни в исполнении ансамбля «Иделкэй» на праздничных мероприятиях в городе. Пусть они и дальше радуют нас своим творчеством», – поделилась тетюшанка Гузалия ­Гафиятуллина.

В планах музыкального коллектива – разнообразить репертуар. Сегодня исполнительницы разучивают новые песни: те, ­которые в давние времена пели женщины на посиделках, и из репертуара звезды татарской эстрады Ильхама Шакирова (в следующем году планируется проведение вечера памяти артиста). «А в целом, хотим и дальше радовать зрителей творчеством», – отмечают солистки «Иделкэй».

tetyushy.ru