О подготовке к приемной кампании в ИФМК КФУ расскажут в ИА «Татар-информ»

Завтра, 25 марта, в 11:00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная подготовке и проведению приемной компании 2020 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ, в том числе в Высшей школе национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая.