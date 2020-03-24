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О подготовке к приемной кампании в ИФМК КФУ расскажут в ИА «Татар-информ»

О подготовке к приемной кампании в ИФМК КФУ расскажут в ИА «Татар-информ»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 24.03.2020 0

Завтра, 25 марта, в 11:00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная подготовке и проведению приемной компании 2020 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ, в том числе в Высшей школе национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая.

В мероприятии примут участие директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета Радиф Замалетдинов и декан Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая ИФМК КФУ Рамиль Мирзагитов.

На пресс-конференции будет представлена информация о сроках проведения приемной кампании и о плане приема (перечень направлений подготовки), о сроках начала и завершения приема заявлений от абитуриентов, о формах проведения вступительных испытаний, проводимых КФУ.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

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