О подготовке к приемной кампании в ИФМК КФУ расскажут в ИА «Татар-информ»

Завтра, 25 марта, в 11:00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная подготовке и проведению приемной компании 2020 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ, в том числе в Высшей школе национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая.
В мероприятии примут участие директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета Радиф Замалетдинов и декан Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая ИФМК КФУ Рамиль Мирзагитов.
На пресс-конференции будет представлена информация о сроках проведения приемной кампании и о плане приема (перечень направлений подготовки), о сроках начала и завершения приема заявлений от абитуриентов, о формах проведения вступительных испытаний, проводимых КФУ.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.