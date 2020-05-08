Обелиск захоронений на татаро-башкирском кладбище – воинам, умершим в госпиталях Свердловска

Во время Великой Отечественной войны в госпиталях Свердловска от ранений умерло много советских воинов. Хоронили их на разных кладбищах города. Одно из таких захоронений – на татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга, что на пересечении улиц Репина–Металлургов. Несмотря на то, что кладбище являлось тогда и по сей день – мусульманское, в данном захоронении покоятся воины разных национальностей и вероисповедания.

Так выглядел памятник захоронению в 1968 году:

Обелиск на татаро-башкирском кладбище Екатеринбурга, 1968 год

Оборотная сторона фото обелиска, надпись на старо-татарском языке, откуда и удалось выяснить год съемки

18 февраля 1991 года Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов Решением № 75 взял под государственную охрану захоронение как памятник истории. В книге В.Я. Комарского «Их упокоила уральская земля» (есть в распоряжении редакции и на сайте Геологи Урала), написано о 53 солдатах, похороненных на Мусульманском (Магометанском) кладбище. Согласно спискам на сайте «Мемориала», на Магометанском кладбище был захоронен 51 человек, о чем и гласит список на восстановленных памятных плитах обелиска.

Список 51 воина с сайта «Мемориала», размещенный на памятных плитах обелиска

В новейшей истории Екатеринбурга кладбище перестало быть бесхозным в 2006 году, когда на нем обнаружили семейное захоронение знаменитых уральских купцов Агафуровых. А в 2019 году его внесли в список выявленных объектов культурного наследия Свердловской области. С 2007 года по инициативе татарской молодежи проводятся субботники.

Позже, совместными усилиями всех татаро-башкирских и мусульманских организаций и неравнодушных людей, такие субботники стали ежегодными. «Ударным» стал прошлый 2019 год, когда на кладбище все лето проводились уборка, вынос заросшего кустарника и старых деревьев, что помогло привести его в более подобающий вид.

В субботнике 12 июня 2019 года приняло участие более 80 жителей Свердловской области

В 2019 году начались работы по установке нового ограждения, благоустройству территории. Обелиск был полностью восстановлен к началу мая 2020 года. К 75-летнему юбилею Победы над фашистской Германией на него установили памятные плиты со списком покоящихся воинов.

Сегодня, в преддверии Дня Победы, пройдет возложение цветов к памятнику на кладбище. На мероприятие никто не приглашается, оно пройдет ограниченным кругом в целях безопасности во время пандемии коронавируса.

Ильдар Хабибуллин

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