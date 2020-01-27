Обладательницей путевки в Умру на Всероссийском конкурсе по чтению Куръана стала 12-летняя Омина Сатторова!

В 30-ый день месяца Джумада аль-уля (25 января), в поселке Уруссу Ютазинского района завершился Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин. Сюда съехались около полусотни конкурсанток из Пензы, Оренбурга, Магнитогорска, Башкирии, Мордовии, Тюмени, Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Чистополя, Лаишевского, Ютазинского и др. районов. Самой юной участнице — 6 лет, самой взрослой – 47 лет. В торжественных церемониях открытия и закрытия конкурса приняли участие Первый заместитель муфтия РТ Рустем хазрат Валиулин, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин и Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин.

Напомним, что вчера прошел отборочный тур, по итогам которого отобрали лучших чтиц Куръана для участия в финале. Так, в номинации «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов» в финал прошли 13 участниц, номинации «Знание наизусть 4-х (27, 28, 29, 30) джузов» — еще 9 участниц.

Знания конкурсанток и финалисток в области чтения Священного Куръана оценивали представительницы компетентного жюри в лице преподавателя Куръана в медресе Шамиль, г. Казани Фирузы Абдуллаевой, преподавателя арабского языка и Куръана в медресе «Фанис» п. УРУССУ Сайфуры Хотамхуджы, преподавателя Куръана в медресе при мечети Ридван, г. Казани Гулины Камаловой, преподавателя исламских наук и Куръана медресе «Мухаммадия» и КИУ г. Казани Хаввы Халиловой. Отметим, что все члены жюри являются Куръан-хафизами. Председателем жюри стала Аиша ханум Марданшина.

Официальное открытие конкурса состоялось в Доме культуры поселка Уруссу Ютазинского района. На торжественной церемонии открытия финального конкурса к гостям и участникам обратился Глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин. В своей речи он высоко оценил значение конкурса для района:

– Сегодня мы собрались на очень важном событии. В этот день наш районный Дом культуры стал центром Куръана. Отрадно, что такой масштабный конкурс для женщин провели ни в Казани, ни в Москве, а в провинциальном поселке Уруссу. Цель сегодняшнего конкурса – углубить знания в области чтения наизусть Священного Куръана. Всем вам желаю успехов.

Имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин также в своей речи также остановился на достоинствах чтения и изучения Куръана:

– Наш любимый Пророк Мухаммад (салаллаху алейхи ва саллям) сказал, что при чтении Куръана за каждую букву дается награда (саваб). Представьте, сколько сур читают участники, готовясь к выступлениям! В месте, где читают Священный Куръан, собираются ангелы и просят баракат за читающих и слушающих. Пусть Всевышний Аллах будет вами всеми доволен!

В торжественной церемонии закрытия принял участие первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиулин. Он вручил благодарственное письмо главе района Аязу Шафигуллину за помощь в организации конкурса. В своей приветственной речи Рустем хазрат обратился к участницам и гостям мероприятия:

– Для того, чтобы показать свое мастерство в области чтения Куръана, вы приехали издалека. Пусть Всевышний будет вами доволен. Благодаря своим знаниям и отношению к Священному Куръану вас всех уже можно считать победителями. Вы побороли свой нафс, проявили упорство в изучении. Пусть Всевышний Аллах удостоит вас награды не только в этом мире, но и в Ахирате!

После выступлений огласили имена победителей конкурса. Так, обладателем 1-го места и главного приза — путевки в Умру по программе оператора «ДУМ РТ Хадж» — в номинации «Знание наизусть 4-х (27, 28, 29, 30) джузов» стала 12-летняя Омина Сатторова из Магнитогорска. Чтению Куръана ее обучил отец, который сам является Куръан-хафизом. Остальным участникам и победителям в номинациях «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов» и «Знание наизусть 4-х (27, 28, 29, 30) джузов» вручили ноутбуки, сотовые телефоны, бытовую технику, книги и др. призы. Со списком победителей можно ознакомиться ниже.

«Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов»:

1 место – Хайрутдинова Зайнаб (Нижнекамск);

2 место – Зоирова Хафиза (Башкортостан);

3 место – Исламова Марьям (Чистополь).

«Знание наизусть 4-х (27, 28, 29, 30) джузов»:

1 место – Сатторова Омина (Магнитогорск);

2 место – Шарифьянова Юлия (Урыссу);

3 место – Валеева Альбина (Лаишевский район).

Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин проведен Духовным управлением мусульман РТ, казыятом Юго-Востока РТ, мухтасибатом Ютазинского района, администрацией Ютазинского муниципального района.

dumrt.ru