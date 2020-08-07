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Обновленную набережную озера Кабан откроют ко дню 100-летия ТАССР

Обновленную набережную озера Кабан откроют ко дню 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 07.08.2020 0 2

Вторую очередь благоустроенной набережной озера Нижний Кабан планируют открыть к 30 августа, ко дню 100-летия празднования ТАССР. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, речь идет об открытии двух новых участков — от улицы Хади Такташ до улицы Назарбаева и по улице Марджани в Старо-Татарской слободе. Их протяженность составляет почти 2 км. Ожидается, что на обеих сторонах озера установят фитоочистные каскады, зону барбекю, футбольное поле, новые зоны для пешеходов и велосипедистов, амфитеатр, гамаки и велопарковки.

Кроме того, на территории от открытой набережной в сторону Назарбаева планируют установить трибуну и спортивную площадку с резиновым покрытием и тренажерами, а на участке вдоль улицы Марджани появятся скамейки, урны, клумбы и элементы навигации. Кроме того, возле озера будут работать школа гребных видов спорта.

Напомним, первая очередь набережной озера Кабан открылась в 2015 году.

kommersant.ru

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