Обращение Муфтия Камиля хазрата Самигуллина к умме Татарстана

Уважаемые братья и сестры!

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

В эти дни мусульмане всего мира совершают молитвы о ниспослании здоровья своим близким, друзьям, соседям и единоверцам, а также благополучия всем странам и народам, исцеления заболевшим. Совсем недавно нам казалось, что пандемия коронавируса не настигнет границ нашей Родины, а сегодня очевидно, что это может коснуться каждого – и нас самих, и тех, кто рядом с нами. В этой связи я обращаюсь к вам, дорогие мусульмане, и прошу беречь себя и своих родных, проявить заботу о собственном и их здоровье. Ведь Пророк ﷺ сказал:

كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته

Т.е.: «Каждый из вас пастух, и каждый пастух ответственен за свою паству». (Бухари)

Хвала Аллаху, Президентом России В.В.Путиным и Президентом Татарстана Р.Н.Миннихановым приняты своевременные и необходимые меры по защите населения от заражения. Однако эти меры не дадут результата, если мы не проявим гражданскую ответственность, а самое главное — ответственность перед Всевышним за сохранение своей жизни и здоровья. Пожалуйста, не пренебрегайте врачебными предписаниями и мерами властей, которые приняты с целью оградить нас с вами от беды. Вместе с тем прошу отнестись с пониманием и к мерам ДУМ РТ в отношении посещения мечетей. Эти ограничения – временные, и они так же введены только во благо верующих! Иншааллах, эпидемия отступит, и мы вновь соберемся в стенах наших мечетей для совершения коллективных намазов и поприветствуем друг друга традиционным мусульманским салямом. А пока призываю быть внимательными к себе и окружающим.

Уважаемые единоверцы! Пророк ﷺ ещё более 1400 лет назад заложил основы правильного поведения при распространении эпидемий. Нам с вами известно:

الطهور شطر الإيمان

Т.е. Пророк ﷺ сказал: «Чистота – половина веры». В то же время это и залог здоровья. Соблюдайте правила гигиены, в том числе при чихании и кашле.

Разумеется, нам всем сейчас необходимо воздержаться от поездок. В хадисе, переданном в сборнике имама Бухари, говорится:

عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون في الأرض فلا تدخلوها و إذا وقع بأرض و أنتم بها فلا تخرجوا منه.

(صحيح البخاري/٥٧٢٨)

Т.е.: «Если вы услышите о чуме в некой земле, не входите в неё; если же чума распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте её».

Кроме того, помните, что говорится в Куръане:

إن الله لا يغيِّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (الرعد/١١)

Смысл: «Всевышний Аллах не исправит положения народа, пока он сам не начнет исправлять своего положения». (Ар Ра’д/11).

Дорогие братья и сестры! Призываю вас соблюдать все меры безопасности и переносить это тяжелое испытание для всего человечества в молитвах к Всевышнему: просите у Аллаха прощения грехов и благополучия для всех мусульман мира. Для этого вы можете повторять:

اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيئ الأسقام (١٥٥٤)

Смысл: «О Аллах, я прошу защиты у Тебя от проказы, безумия, лепры и дурных болезней».

Пусть Аллах дарует нам всем здоровья! Берегите себя!

Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

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