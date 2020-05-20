Обращение Муфтия РТ к умме Татарстана в преддверии наступающего Ураза-байрам

Бисмилляхир-Рахманир-рахим.

Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

Дорогие единоверцы! Братья и сестры!

Завершается священный Рамадан – месяц поста и милости Всевышнего Аллаха, месяц ниспослания Благородного Куръана и прощения грехов.

В новейшей истории мусульманам еще не приходилось проводить Рамадан так, как в нынешнем году: без коллективных пятничных молитв, без совместных таравих-намазов, без гостеприимных ифтаров за общим братским столом. Всемирная пандемия стала для всех нас самым настоящим испытанием на верность идеалам ислама. И мы с радостью констатируем, что верующие выдержали его с честью. Несмотря на тяготы самоизоляции, наша умма, не оставляя соблюдение поста, продолжала помогать одиноким старикам и инвалидам, участвовать в волонтерском служении, заботиться о беззащитных и обездоленных. Нам даже удалось сохранить традицию проведения Республиканского благотворительного ифтара, который в нынешнем году прошел в формате «доставки на дом» для нуждающихся бесплатных ланч-боксов. При этом многие мусульмане не оставили и исполнение профессионального долга, тем самым внеся свой вклад в предотвращение гуманитарного коллапса в условиях разразившегося всемирного кризиса. Молю Всемилостивого и Милующего Аллаха вознаградить каждого, кто в столь сложное время явил миру образец стойкости духа, терпения, беззаветного служения людям и преданности нашей религии.

Дорогие мои братья и сестры! Все мы с вами истосковались по живому братскому общению. Все мы хотим встретиться на намазе в доме Аллаха во время празднования Ураза-байрама. Вместе с тем, в этой непростой ситуации мы обязаны руководствоваться прежде всего незыблемыми ценностями Ислама, предписывающими проявлять заботу о каждом человеке. Мы должны исходить из того, что исполнение праздничного намаза является ваджибом, а сохранение жизни, как своей, так и чужой – фардом. Мы не можем допустить, чтобы мечети невольно превратились в эпицентры распространения смертельно опасной болезни, ибо не имеем права ставить под угрозу здоровье и жизни людей, ведь сказано в Досточтимом Куръане:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Смысл: «Не обрекайте сами себя на погибель» (сура «аль-Бакара» («Корова), 195 аят). В данной связи Духовным управлением мусульман РТ принято решение провести гает по случаю окончания Рамадана в формате Live — каждый верующий сможет присоединиться к праздничному вагазу посредством прямой трансляции на телеканале «ТНВ», на официальном сайте ДУМ РТ и на YouTube-канале “Хузур ТВ” и тем самым погрузиться в атмосферу праздника и молитвенной радости. Начнется трансляция в 6.30 часов утра с чтения аятов Куръана.

Дорогие единоверцы! Всевышний Аллах благовестил нам в Своем Куръане:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Смысл: «И, поистине, за трудностью – облегчение» (сура «аль-Инширах» (Раскрытие), 5 аят). Уверен, что в скором времени мы сможем воочию увидеть истину этого великого аята и тогда, следуя призыву нашего любимого Пророка ﷺ: «Распространяйте приветствие и мир между собой», снова сможем пожать друг другу руки после общего намаза, исполненного плечом к плечу, и обняться в братском исламском приветствии. Однако сейчас нам надлежит проявить еще немного выдержки и терпения. Сказано в Куръане:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Смысл: «Поистине, Аллах — с терпеливыми» (сура «аль-Бакара» («Корова), 153 аят).

Молю Всевышнего Аллаха укрепить наши сердца! Даровать нам силу духа и твердость терпения! Оградить нас от ошибок и опрометчивых решений! Ниспослать в наши дома мир, радость и благополучие!

Берегите себя и своих близких! Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!

Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин

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